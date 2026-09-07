Digitale Bonuskarte für Kärntner Ehrenamtliche

Etwas Gutes für die Gesellschaft tun, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten – etwa 200.000 Kärntnerinnen und Kärntner tun dies in den verschiedensten Ehrenämtern regelmäßig. „Knapp die Hälfte aller Österreicher über 15 Jahre ist ehrenamtlich tätig. Das ist ein riesengroßer Schatz für unsere Gesellschaft und soll in Zukunft auch für die einzelnen Personen Vorteile bringen“, sagt Landeshauptmann und Vereinsobmann des Freiwilligenzentrums Kärnten, Daniel Fellner.