Debütant Früchtl stach beim Cup-Sieg heraus

Der FC Red Bull Salzburg feierte einen 3:0-Auswärtserfolg im ÖFB-Cup bei Zweitligist SKN St. Pölten. Spielerisch wussten die Mannen von Cheftrainer Danny Röhl nur bedingt zu überzeugen. Dafür glänzte ein Debütant, dre mehr zu tun hatte, als anzunehmen war.
Christian Früchtl: Note 5
Bei seinem Debüt für die Salzburger hatte der Bayer deutlich mehr zu tun, als ihm lieb war. Dabei bewies er seine Klasse und bewahrte seine Truppe mehrfach vor Gegentreffern. Sehr gelungene Premiere!
Nikolas Veratschnig: Note 3
Der Kapitän zeigte eine staubtrockene Vorstellung gegen den Außenseiter aus St. Pölten. Hatte defensiv alles im Griff und schaltete sich in zahlreiche Angriffe ein.
Tim Drexler: Note 3
Weitestgehend stabil, leistete er sich auch ein, zwei unnötige Fehler. Insgesamt aber eine durchschnittliche Vorstellung.
John Mellberg: Note 3
Der Skandinavier nutzte seine Chance in der Startelf und machte seine Sache als linker Innenverteidiger mehr als ordentlich. Wirklich gefordert wurde er allerdings kaum.
Frans Krätzig: Note 3
Beim 1:0 hatte er seine Beine mit im Spiel. Auch ansonsten sehr offensiv eingestellt.
Umut Tohumcu: Note 3
Der Leihspieler stand erstmals in der Startelf und fand sich neben Mazurek gleich gut zurecht.
Bartosz Mazurek: Note 4
Nächste gute Leistung des Polen, der im Spiel der Bullen immer wichtiger wird und diesmal an der Seite von Tohumcu die Doppel-Sechs bildete. Belohnte sich mit einem Tor.
Edmund Baidoo: Note 2
Der Ghanaer hatte gleich mehrere Chancen, wusste diese aber nicht zu nutzen. Zudem leistete er sich einige Schlampigkeiten in Form von unnötigen Ballverlusten.
Karim Konate: Note 3
Tore konnte der Ivorer keine verbuchen, er war dennoch bis zu seiner Auswechslung gut ins Spiel eingebunden und an einigen starken Aktionen beteiligt. Der Killerinstinkt eines Haris Tabakovic fehlt ihm . . .
Aboubacar Camara: Note 4
Der Flügelflitzer traf zum 2:0 und war ein ständiger Unruheherd. Allerdings muss er dringend an seinen Abschlussfähigkeiten arbeiten, denn Camara hätte locker zwei, drei Tore erzielen können, nein müssen.
Haris Tabakovic: Note 4
Im zweiten Versuch knallte er den Ball unter die Latte! Mit einigen starken Szenen.
Jesper Lindström: Note 3
Fügte sich bei seiner Premiere gut ein und fand schon nach wenigen Augenblicken eine Topchance vor, die er jedoch nicht nutzen konnte.
Sota Kitano: Note 3
Kam nach einer knappen Stunde für Konate und passte sich dessen Niveau an.
Leo Morgalla: Note 3
Der Deutsche bekam erneut den Vorzug gegenüber Lainer und erhielt Einsatzminuten. In diesen fiel er weder auf noch ab.
Valentin Zabransky: Note 3
Er kam in der Schlussphase für Mellberg und blieb gewohnt souverän.
Enrique Aguilar: Note 3
Der Schweizer blieb ohne nennenswerte Szenen.
Trainer Danny Röhl: Note 3
Der Deutsche brachte sieben Neue, von denen einige überzeugten, andere hingegen nur bedingt Eigenwerbung betrieben.
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