Mit Aufbruchsstimmung in die Herbstzeit

„Ich muss gestehen: Ich hasse den Sommer. Ich funktioniere bei Hitze einfach nicht richtig.“ Also traf sich die „Krone“ mit Krimi-Autorin Alex Beer bei hitzigen Temperaturen im ältesten Eissalon Wiens am Schwedenplatz. „Dass es den seit 1886 gibt, wusste ich bisher gar nicht.“ Was erstaunlich ist, schließlich ist sie durch ihre Recherchen für die erfolgreiche Serie rund um ihren Ermittler August Emmerich zu einer Expertin für das alte Wien geworden. Allerdings ist die Reihe in der Zwischenkriegszeit angesiedelt – ein dunkles, von Leid und Armut geprägtes Kapitel der Stadtgeschichte.