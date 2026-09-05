Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Literatur

Mit Aufbruchsstimmung in die Herbstzeit

Literatur
05.09.2026 20:26
Alex Beer im ältesten Eissalon Wiens am Wiener Schwedenplatz.
Alex Beer im ältesten Eissalon Wiens am Wiener Schwedenplatz.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost

Die Vorarlberger Krimi-Autorin Alex Beer im „Krone“-Gespräch über ihren neuen Fall für Ermittler August Emmerich, ihren Kater – und den Wetterbericht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

„Ich muss gestehen: Ich hasse den Sommer. Ich funktioniere bei Hitze einfach nicht richtig.“ Also traf sich die „Krone“ mit Krimi-Autorin Alex Beer bei hitzigen Temperaturen im ältesten Eissalon Wiens am Schwedenplatz. „Dass es den seit 1886 gibt, wusste ich bisher gar nicht.“ Was erstaunlich ist, schließlich ist sie durch ihre Recherchen für die erfolgreiche Serie rund um ihren Ermittler August Emmerich zu einer Expertin für das alte Wien geworden. Allerdings ist die Reihe in der Zwischenkriegszeit angesiedelt – ein dunkles, von Leid und Armut geprägtes Kapitel der Stadtgeschichte. 

Wehrdienstübungen als Ertüchtigung getarnt
 In Band sieben (erscheint am 16. September) liegt aber schon Hoffnung in der Luft. Noch plagt die Menschen im Jahr 1923 die Hyperinflation. „Aber langsam spürt man den Aufschwung. Man schaut nicht mehr zurück, sondern nach vorn. Und der Schilling steht schon in den Startlöchern.“

Allerdings auch die Nazis. „Wenn wir an deren Aufstieg denken, dann meist nur an die 30er-Jahre“, so Beer. „Aber die waren damals schon sehr brutal. Verbotene Wehrdienstübungen haben sie als körperliche Ertüchtigung getarnt. Weil sozialdemokratische Kräfte das unterbinden wollten, kam es zu blutigen Zusammenstößen. In den damaligen Zeitungen findet man Zeugnisse davon, wie sehr die Nazis den Alltag da bereits beherrschten.“

„Krone“-Redakteurin Franziska Trost auf ein Eis mit Alex Beer.
„Krone“-Redakteurin Franziska Trost auf ein Eis mit Alex Beer.(Bild: Gerhard Bartel)

Und noch etwas fand sie vor allem in der „Illustrierten Kronen Zeitung“: den Wetterbericht, denn selbiger spielt eine entscheidende Rolle im neuen Fall. Damals regnete es viel – das komplette Gegenteil von diesem Sommer.

 Ihren Urlaub verbrachte Alex Beer übrigens durchgehend im heißen Wien. „Weil unser 17-jähriger Kater krank war, habe ich mir schöne Tage in der Stadt gemacht.“ Nun freut sie sich aber auf den Herbst.

„Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Kindergärten, Schulen und Universitäten in ein neues Jahre starten – aber der Herbst hat für mich einfach eine positive Aufbruchsstimmung

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Literatur
05.09.2026 20:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
125.195 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
116.171 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
113.565 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1435 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“
1226 mal kommentiert
Andreas Babler meldete sich nach dem OP-Vorwurf selbst auf Facebook zu Wort.
Außenpolitik
Kultband wegen Anti-AfD-Sagern von Fest ausgeladen
945 mal kommentiert
Marian Gold: Er ist der Sänger von Alphaville. 
Mehr Literatur
Literatur
Mit Aufbruchsstimmung in die Herbstzeit
Neuer Linz-Krimi
Thomas Baum geht wieder auf Verbrecherjagd
Krone Plus Logo
24-mal abgelehnt
Keiner wollte Schneiders „Schlafes Bruder“ drucken
Literatur
Sieben Leben und die Vergänglichkeit
Literatur
„Das Schreiben war mein Rettungsanker“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf