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Most electric scooters are being ridden illegally

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06.09.2026 08:00
Peter Kraml must pay 550 euros and is no longer allowed to drive.
Peter Kraml must pay 550 euros and is no longer allowed to drive.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

In Austria, it’s peak speed that counts, not average speed. A retiree from Linz learned this the hard way and is now required to pay a 550-euro fine, even though his scooter can’t go faster than 25 km/h. Now he wants to fight back and push for a change in the law: hundreds of thousands of people are affected.

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“I didn’t think anything of it when I was pulled over. Like most e-scooter riders, I was sure I was riding legally. I never would have expected this outcome.” Peter Kraml is at a loss. The retired warehouse manager wants to drive as little as possible, and riding a bike isn’t an option for health reasons. “That’s why I enjoyed riding the scooter so much and did so often. But now I don’t dare to ride it anymore,” says Kraml.

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