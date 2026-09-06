Most electric scooters are being ridden illegally

“I didn’t think anything of it when I was pulled over. Like most e-scooter riders, I was sure I was riding legally. I never would have expected this outcome.” Peter Kraml is at a loss. The retired warehouse manager wants to drive as little as possible, and riding a bike isn’t an option for health reasons. “That’s why I enjoyed riding the scooter so much and did so often. But now I don’t dare to ride it anymore,” says Kraml.