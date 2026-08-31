Palast teilt rührende Fotos von Harald mit Enkeln

„König Harald liebte Kinder sehr und verbrachte viel Zeit mit seiner Familie und seinen Enkelkindern. Er brachte oft zum Ausdruck, wie stolz er auf seine Kinder und Enkelkinder war“, hieß es in dem Kommentar zu den Fotos weiter. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so ein vernarrter Großvater werden würde wie all die anderen, aber genau das bin ich geworden“, habe König Harald etwa nach der Geburt seiner ersten Enkelkinder gesagt.