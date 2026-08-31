Palast teilt rührende Fotos von Harald mit Enkeln

Diese Bildergalerie rührt zu Tränen: Das norwegische Königshaus teilte auf seinem Instagram-Profil nach dem Tod von König Harald eine Bildergalerie, in der der am Freitag verstorbene Monarch auf privaten Aufnahmen mit seinen Enkeln und seinen Kindern zu sehen ist.
Harald war nicht nur König von Norwegen, sondern auch liebevoller Familienmensch. Das beweist die Bildergalerie, die der norwegische Palast am Sonntagabend auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht hat.
Harald als „Hahn im Korb“
Gleich das erste Foto zeigt den am Freitag verstorbenen Monarchen mit seinen Enkelinnen Leah Isadora Behn (21), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), Emma Tallulah Behn (17) und Maud Angelica Behn (23).
Klicken Sie sich hier durch die bewegende Bildergalerie, die der Palast nach dem Tod von König Harald veröffentlicht hat:
Die vier jungen Frauen gruppierten sich für den Schnappschuss um ihren Opa, der die Aufmerksamkeit als „Hahn im Korb“ sichtlich genoss. Eine Aufnahme, die beweist, wie eng Harald mit seinen Enkelkindern war.
Weitere Fotos zeigen den verstorbenen Monarchen unter anderem mit seinen Kindern Haakon und Märtha Louise. Für einen weiteren Schnappschuss posierte Harald mit Ehefrau Sonja, Haakon und Mette-Marit sowie Ingrid Alexandra, Sverre Magnus und Marius im Schnee vor einem Lagerfeuer.
„Die Zeit, die wir miteinander verbringen ...“
Zu der berührenden Bildergalerie erinnerte das Königshaus daran, wie wichtig Harald die Zeit mit seiner Familie war. „Die Zeit, die wir miteinander verbringen, ist die kostbarste, die wir haben“, zitierte der Palast den verstorbenen Monarchen hierzu.
„König Harald liebte Kinder sehr und verbrachte viel Zeit mit seiner Familie und seinen Enkelkindern. Er brachte oft zum Ausdruck, wie stolz er auf seine Kinder und Enkelkinder war“, hieß es in dem Kommentar zu den Fotos weiter. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so ein vernarrter Großvater werden würde wie all die anderen, aber genau das bin ich geworden“, habe König Harald etwa nach der Geburt seiner ersten Enkelkinder gesagt.
Haakon würdigte Harald als „warmherzigen Großvater“
Auch in seiner emotionalen, ersten Rede als König würdigte Haakon seinen Vater Harald als „warmherzigen und lustigen Großvater“.
Und erklärte zudem: „Du warst das Oberhaupt der Familie, das gemeinsam mit meiner Mutter uns alle mit einer natürlichen Autorität umarmte und zusammenhielt, derer du dir vielleicht selbst gar nicht ganz bewusst warst.“ Harald habe alle stets „unterstützt und dich um uns gekümmert“, so der 53-Jährige.
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