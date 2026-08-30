Trauer um Harald: Datum für Begräbnis steht fest

Wenige Tage nach dem Tod des norwegischen Königs Harald V. hat das Königshaus Details zum Begräbnis bekanntgegeben, auch das Datum steht fest. Familie, Freunde und das norwegische Volk in Oslo werden an diesem Tag von ihrem König Abschied nehmen, teilte das Königshaus mit.
Das Begräbnis des norwegischen Königs Harald V. wird am 9. September sein. Der Tag soll im Kreis der engsten Familie in der Schlosskapelle beginnen, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Der Sarg mit dem König soll dann in einem großen Trauerzug zum Osloer Dom überführt werden.
An der Prozession nehmen laut der Agentur die Königsfamilie, Repräsentanten des öffentlichen Lebens und Gäste aus dem In- und Ausland teil. Das dänische Königspaar sagte seine Teilnahme an dem Begräbnis am Sonntag bereits zu – König Frederik und Königin Mary verschieben dafür einen Staatsbesuch in Belgien.
Trauerzug zur letzten Ruhestätte
In der Domkirche findet die Trauerfeier statt – wie schon bei Haralds Vater König Olav im Jänenr 1991. Im Anschluss soll laut NTB ein weiterer Trauerzug – dann in deutlich kleinerem Rahmen – zur letzten Ruhestätte des Königs in der Kirche von Akershus folgen.
Besucher können vorher Abschied nehmen
König Harald V. von Norwegen war am frühen Freitagmorgen gestorben. Den Thron hat sein Sohn, der neue König Haakon VIII., geerbt. Haralds Sarg befindet sich derzeit in einem Saal des Königsschlosses in Oslo. Am Montag soll er in die Schlosskapelle gebracht werden.
Bis zum Tag vor der Beisetzung können Besucherinnen und Besucher dort nach Angaben des Hofs ab diesem Dienstag langsam an dem bewachten Sarg vorbeigehen, um Harald persönlich die letzte Ehre zu erweisen.
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