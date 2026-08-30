Trauer um Harald: Datum für Begräbnis steht fest

An der Prozession nehmen laut der Agentur die Königsfamilie, Repräsentanten des öffentlichen Lebens und Gäste aus dem In- und Ausland teil. Das dänische Königspaar sagte seine Teilnahme an dem Begräbnis am Sonntag bereits zu – König Frederik und Königin Mary verschieben dafür einen Staatsbesuch in Belgien.