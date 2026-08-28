Bürgermeisterin sagt wegen Haralds Tod Hochzeit ab

Verlobung auf Berg

Einen neuen Termin für die Hochzeit gibt es noch nicht. Im Juni hat die Bürgermeisterin auf Instagram ihre Hochzeit angekündigt. „In 631 Metern über dem Meeresspiegel habe ich dem Mann, der das Fundament meines Lebens ist, ,Ja‘ gesagt“, verkündete sie. Verlobt hat sich das Paar auf Oslos höchstem „Berg“, dem Kjerkeberget.