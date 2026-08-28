Bürgermeisterin sagt wegen Haralds Tod Hochzeit ab

Eigentlich sollte der Freitag ein wunderschöner Tag im Leben der Bürgermeisterin von Oslo werden: ihre Hochzeit! Doch Freitagfrüh starb der norwegische König Harald V. und Bürgermeisterin Anne Lindboe verschob ihre Hochzeit.
Anne Lindboe und ihr Verlobter Pål Sandvid wollten sich am Freitag das Jawort geben. Doch nach der Nachricht, dass König Harald verstorben ist, verschob Oslos Bürgermeisterin ihre Hochzeit. Das bestätigte ihr politischer Berater dem Sender BBC.
Die Bürgermeisterin teilte ein Foto, auf dem sie und Harald in die Kamera lächeln:
Statt zu feiern, trauerte die Bürgermeisterin um den König. „Obwohl du ein Mann im fortgeschrittenen Alter warst, hast du in gewisser Weise unsterblich gewirkt“, machte Lindboe ihre Trauer um den König auf Instagram öffentlich. „Ein Oslo und ein Norwegen ohne dich sind kaum vorstellbar“, schrieb sie.
Verlobung auf Berg
Einen neuen Termin für die Hochzeit gibt es noch nicht. Im Juni hat die Bürgermeisterin auf Instagram ihre Hochzeit angekündigt. „In 631 Metern über dem Meeresspiegel habe ich dem Mann, der das Fundament meines Lebens ist, ,Ja‘ gesagt“, verkündete sie. Verlobt hat sich das Paar auf Oslos höchstem „Berg“, dem Kjerkeberget.
Lindboe kündigte auf Instagram ihre Hochzeit an:
„Ich hätte nie gedacht, dass das mit über 50 noch passieren könnte“, schrieb Lindeboe zu dem Foto, auf dem das Paar strahlend lächelnd zu sehen ist. „Aber ich fühle mich wie ein verliebter Teenager“, schwärmte sie. Nach fünf gemeinsamen Jahren stehe jetzt die Hochzeit bevor.
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