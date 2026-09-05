Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Die Angst vor der Aktien-Pension

Kolumnen
05.09.2026 15:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Christian Ebeert
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Christian Ebeert(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bundeskanzler Christian Stocker hat eine interessante Idee wieder in Diskussion gebracht, die bei bisherigen Anläufen jedoch regelmäßig sofort von den üblichen Bedenkenträgern versenkt wurde. Es geht um die teilweise Finanzierung der Pensionen durch den Kapitalmarkt. Ein Teil der Erträge von Staatsbeteiligungen könnte doch künftig in den Aufbau eines Staatsfonds fließen, aus dem dann ein (kleiner) Teil der Renten bezahlt würden.

Warum? Weil unser Pensionssystem bereits rund 30 Milliarden Euro an Zuschuss aus dem Budget erfordert, das ist fast jeder vierte Steuer-Euro. Das ist bekannt. Ebenso, dass dieser jährliche Zuschussbedarf unweigerlich weiter steigen wird. Woher nehmen?

Eine Möglichkeit ist da eben, es so zu machen wie alle Superreichen der Welt, aber auch viele Staaten: Sie setzen einen gewissen Anteil ihres Vermögens am Kapitalmarkt ein und verdienen dort. Sogar die nicht gerade ultrakapitalistischen Skandinavier tun das seit Jahren mit Erfolg, immer zusätzlich zum Umlageverfahren wie bei uns, wo die Aktiven über ihre Beiträge die laufenden Renten decken.

Lesen Sie auch:
Pensionsfonds investieren auf den internationalen Märkten
Krone Plus Logo
Vorbild Skandinavien
Wie der Pensionsfonds in Österreich aussehen kann
31.08.2026
ÖGB zu Stocker-Vorstoß
„Pensionen sind keine Wette auf die Börse“
01.09.2026

Finnland hat rund 290 Milliarden Euro an Pensionsgeldern angesammelt, alleine 2025 wuchs dieser Topf dank guter Börsenentwicklung um 20 Milliarden. Vor ihnen haben Dänen und Schweden diesen Weg gewählt, und der norwegische Staatsfonds gilt überhaupt als größter Aktionär Europas. Er hat Anteile an Hunderten Firmen weltweit, von Adidas bis Walt Disney, und ist rund 183 Billionen Euro schwer. Rechnerisch hat so jeder Norweger 327.000 Euro Rentenvermögen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
05.09.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
122.236 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
110.015 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
94.424 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1400 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1284 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Innenpolitik
Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“
1195 mal kommentiert
Andreas Babler meldete sich nach dem OP-Vorwurf selbst auf Facebook zu Wort.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Runter mit den hohen Kosten!
Maggies Kolumne
Tierleid muss vor Gericht
„Krone“-Kommentar
Herbst bringt Ende der politischen Eintagsfliegen
„Krone“-Kommentar
Vorsorgemodell ja, aber warum nur für Kinder?
„Krone“-Kommentar
Kollaps im Musikgeschäft und radikales Umdenken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf