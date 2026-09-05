Die Angst vor der Aktien-Pension

Eine Möglichkeit ist da eben, es so zu machen wie alle Superreichen der Welt, aber auch viele Staaten: Sie setzen einen gewissen Anteil ihres Vermögens am Kapitalmarkt ein und verdienen dort. Sogar die nicht gerade ultrakapitalistischen Skandinavier tun das seit Jahren mit Erfolg, immer zusätzlich zum Umlageverfahren wie bei uns, wo die Aktiven über ihre Beiträge die laufenden Renten decken.