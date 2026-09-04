Italien: Felsmassen brechen von berühmtem Gipfel

Bergrettung gab Entwarnung

Der italienische Bergrettungsdienst konnte kurz darauf Entwarnung geben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Menschen von dem Felssturz erfasst wurden. Auch der zunächst vermisste Wanderer stehe nach Angaben des Naturparks „nicht mit dem Ereignis in Verbindung“. Die Quintino Sella Hütte blieb ebenfalls unbeschädigt.