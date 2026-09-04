Bald wieder Erasmus an allen Hochschulen in Ungarn

Hochschulen wieder unter staatlicher Kontrolle

Auf Initiative der proeuropäischen Regierung des konservativen Orban-Nachfolgers Péter Magyar verabschiedete das Parlament im Juni ein Maßnahmenpaket zur Korruptionsbekämpfung. So sollte der Weg für die Freigabe eingefrorener EU-Gelder in Milliardenhöhe geebnet werden. Unter anderem wurde beschlossen, die von Orban geschaffenen gemeinnützigen Stiftungen zur Vermögensverwaltung aufzulösen – die Hochschulen sollen ab kommendem Jahr also wieder unter staatlicher Kontrolle sein.