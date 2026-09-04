Drei neue Spieler – und zwei davon saßen im Bus

Wacker Innsbruck holte am letzten Transfertag gleich drei neue Spieler. Zwei davon dürfen bereits im Cup gegen Blau-Weiß Linz auflaufen – im Training haben die Neuzugänge bereits überzeugt. Bei den verletzten Alexander Joppich und Okan Yilmaz gibt es zudem Entwarnung.
„Das Hendl wird erst in den letzten fünf Minuten knusprig“, schmunzelte Wacker-Präsident Hannes Rauch nach einer heißen Schlussphase. „Es war stressig. Bis 17 Uhr musste alles unterschrieben und eingetragen sein“, ergänzte Wacker-Sportdirektor Jakob Griesebner den Ablauf am letzten Transfertag, an dem die Innsbrucker zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden zuschlugen.
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