Drei neue Spieler – und zwei davon saßen im Bus

„Das Hendl wird erst in den letzten fünf Minuten knusprig“, schmunzelte Wacker-Präsident Hannes Rauch nach einer heißen Schlussphase. „Es war stressig. Bis 17 Uhr musste alles unterschrieben und eingetragen sein“, ergänzte Wacker-Sportdirektor Jakob Griesebner den Ablauf am letzten Transfertag, an dem die Innsbrucker zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden zuschlugen.