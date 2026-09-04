Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesetz kommt

Obergrenze für Fremdsprachen in Wiens Kindergärten

Wien
04.09.2026 15:30
Fremdsprachen sind ein absoluter Bonus – jedoch soll Deutsch weiterhin Hauptsprache sein
Fremdsprachen sind ein absoluter Bonus – jedoch soll Deutsch weiterhin Hauptsprache sein(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Zum Schulstart setzt Wien auch auf neue Regeln im Kindergarten: Deutsch soll nicht zur Minderheitensprache werden. Zudem wird die Kühlung für Hitzestandorte erheblich erleichtert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Montag beginnt für rund 19.000 Wiener Tafelklassler der Ernst des Lebens. Kurz vor dem Schulstart präsentierten Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs die Neuerungen für das Bildungsjahr. Ein Schwerpunkt liegt bereits vor der Schule: im Kindergarten.

Sprachcluster sollen aufgelöst werden
Künftig sollen dort Gruppen stärker durchmischt werden. Emmerling will verhindern, dass sich innerhalb einer Gruppe ein eigenes Sprachumfeld abseits des Deutschen bildet. In Zukunft soll höchstens ein Fünftel der Kinder dieselbe andere Alltagssprache teilen. Dabei gehe es nicht darum, eine fixe Quote deutschsprachiger Kinder vorzuschreiben, stellte die Stadträtin klar. Als Beispiele nannte sie Gruppen, in denen zehn, 15 oder noch mehr Kinder etwa Arabisch, Türkisch oder Englisch miteinander sprechen. Genau solche Sprachcluster sollen durch eine andere Aufteilung vermieden werden.

Zitat Icon

Es geht darum, dass wir kein anderes Sprachbad etablieren, das nicht Deutsch ist. Es geht um eine bessere Aufteilung und Durchmischung.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos)

Bild: Zwefo

Familien müssen auch Umwege in Kauf nehmen
Die Umstellung soll schrittweise erfolgen. Bestehende Gruppen will Emmerling nicht auseinanderreißen. „Es darf kein Kindergartenplatz verloren gehen“, so gegenüber der „Krone“. Relevant wird die neue Vorgabe daher vor allem bei Neuaufnahmen. Steht in einer Gruppe kein geeigneter Platz mehr zur Verfügung, könnte ein Kind künftig einer anderen Gruppe oder auch einem anderen Standort zugeteilt werden – und damit durchaus auch längere Wege in Kauf nehmen müssen.

Zitat Icon

Wir sind wirklich in der glücklichen Lage zu sagen: Wir haben so gut wie alle Stellen besetzt und noch einen Pool an geeigneten Bewerbern.

Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs

Bild: Zwefo

Gruppen werden von Jahr zu Jahr kleiner
Parallel dazu sollen die Kindergartengruppen kleiner werden. Der Start ist für 2028 vorgesehen. Danach soll die Gruppengröße im Rahmen eines Zehn-Jahres-Programms alle zwei Jahre um ein Kind sinken. Einer rascheren Umsetzung steht auch der Mangel an Elementarpädagogen im Weg.

Fast alle Lehrerstellen sind besetzt
Entspannung gibt es dagegen bei den Lehrern. Nach schwierigen Jahren meldet die Bildungsdirektion heuer doppelt so viele Bewerbungen wie ausgeschriebene Stellen. Fuchs sprach von „so gut wie allen“ besetzten Posten. Lediglich im niedrigen zweistelligen Bereich seien derzeit noch Stellen offen. Gleichzeitig stehe ein Pool geeigneter Bewerber bereit.

Lesen Sie auch:
Wie geht es in heimischen Schulen zu? Mehrere Lehrer und Lehrerinnen berichten aus dem Alltag ...
Krone Plus Logo
Welche Regeln gelten?
Diese zehn Berichte aus Wiener Schulen schockieren
03.09.2026
Krone Plus Logo
Wiederkehr mit Ansage
Vom Kopftuchverbot „kann sich niemand freikaufen“
24.08.2026
Tipps auch für Lehrer
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
29.08.2026

Mehr Geld für Deutschförderung
Auch bei der Deutschförderung gibt es Änderungen. Schulen können künftig flexibler entscheiden, ob Kinder in eigenen Deutschförderklassen, in kleineren Gruppen oder stärker integrativ unterstützt werden. Bei außerordentlichen Schülern, also Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen, hofft die Stadt auf eine Trendwende. Prognosen deuten laut Emmerling auf sinkende Zahlen hin.

Einfacher zur Abkühlung
Und auch gegen die Sommerhitze soll nachgerüstet werden: Mobile Klimageräte und Ventilatoren werden leichter möglich, ebenso Nacht- und Querlüftung. Für ältere Schulgebäude können künftig auch Klimaanlagen über das Schulsanierungsprogramm gefördert werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
04.09.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 32°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
21° / 32°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
20° / 31°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
20° / 31°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
21° / 31°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
171.991 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
116.758 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
109.828 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1402 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1371 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1271 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Wien
Gesetz kommt
Obergrenze für Fremdsprachen in Wiens Kindergärten
HLA-Auftakt
LIVESTREAM: Atzgersdorfer heiß auf Premierensieg!
KHM Museumsverband
Rudi Risatti wird neuer Direktor im Theatermuseum
WEGA nahm ihn fest
Bewaffneter Räuber von Juwelier eingesperrt
Nach Taschendiebstahl
Wiederholungstäterinnen in Wien-Favoriten gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf