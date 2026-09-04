Obergrenze für Fremdsprachen in Wiens Kindergärten

Sprachcluster sollen aufgelöst werden

Künftig sollen dort Gruppen stärker durchmischt werden. Emmerling will verhindern, dass sich innerhalb einer Gruppe ein eigenes Sprachumfeld abseits des Deutschen bildet. In Zukunft soll höchstens ein Fünftel der Kinder dieselbe andere Alltagssprache teilen. Dabei gehe es nicht darum, eine fixe Quote deutschsprachiger Kinder vorzuschreiben, stellte die Stadträtin klar. Als Beispiele nannte sie Gruppen, in denen zehn, 15 oder noch mehr Kinder etwa Arabisch, Türkisch oder Englisch miteinander sprechen. Genau solche Sprachcluster sollen durch eine andere Aufteilung vermieden werden.