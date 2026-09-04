Wiederholungstäterinnen in Wien-Favoriten gefasst

Die Beamten ertappten die Frauen in flagranti und schritten sofort ein. Noch im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Absberggasse klickten für die zwei Taschendiebinnen die Handschellen. Das Opfer hatte Glück im Unglück und bekam die gestohlene Brieftasche direkt vor Ort wieder zurück.