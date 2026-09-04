Wiederholungstäterinnen in Wien-Favoriten gefasst

Zivilfahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bewiesen am Donnerstag in Wien-Favoriten den richtigen Riecher. Den Beamten waren im Bereich der Quellenstraße gegen 13.30 Uhr zwei Frauen an einer Straßenbahnhaltestelle aufgefallen, die sich verdächtig nahe an einem Passanten aufhielten.
Die Beamten ertappten die Frauen in flagranti und schritten sofort ein. Noch im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Absberggasse klickten für die zwei Taschendiebinnen die Handschellen. Das Opfer hatte Glück im Unglück und bekam die gestohlene Brieftasche direkt vor Ort wieder zurück.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 45-jährige Bosnierin und eine 40-jährige Französin. Beide Frauen sind für die Polizei keine unbeschriebenen Blätter: Sie sind wegen früherer Diebstahlsdelikte bereits aktenkundig.
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