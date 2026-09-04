Rudi Risatti wird neuer Direktor im Theatermuseum

Für den Posten der Direktion des Theatermuseums hatten sich insgesamt 44 Personen beworben, darunter 30 Frauen und 14 Männer. Risatti ist seit vielen Jahren Kurator für Handzeichnungen und Modelle im Haus. Der Experte für Theatergeschichte habe sich im Ausland „für innovative Ausstellungen und Forschungsprojekte engagiert, die die tiefe Geschichte und die internationalen Traditionen des Theaters und der darstellenden Künste in Europa berücksichtigen“, wie es heißt.