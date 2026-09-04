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KHM Museumsverband

Rudi Risatti wird neuer Direktor im Theatermuseum

Kultur
04.09.2026 13:53
KHM-Museumsverband gibt neue Leitungen für Theatermuseum und Hofjagd- und Rüstkammer bekannt ...
KHM-Museumsverband gibt neue Leitungen für Theatermuseum und Hofjagd- und Rüstkammer bekannt Rudi Risatti und Katja Schmitz-von Ledebur(Bild: Daniel Sostaric)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der langjährige Kurator am Wiener Theatermuseum Rudi Risatti ist zu dessen neuem Direktor ernannt worden. Katja Schmitz-von Ledebur verantwortet im KHM-Museumsverband künftig Kunstkammer, Kaiserliche Schatzkammer sowie Hofjagd- und Rüstkammer.

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Rudi Risatti, langjähriger Kurator am Wiener Theatermuseum, ist zu dessen neuem Direktor ernannt worden. Das gab der KHM-Museumsverband am Freitag via Aussendung bekannt. Mit Katja Schmitz-von Ledebur gibt es künftig auch eine neue Leitung für die Hofjagd- und Rüstkammer. Diese Aufgabe übernimmt sie zusätzlich zur Verantwortung für die Kunstkammer und die Kaiserliche Schatzkammer.

Für den Posten der Direktion des Theatermuseums hatten sich insgesamt 44 Personen beworben, darunter 30 Frauen und 14 Männer. Risatti ist seit vielen Jahren Kurator für Handzeichnungen und Modelle im Haus. Der Experte für Theatergeschichte habe sich im Ausland „für innovative Ausstellungen und Forschungsprojekte engagiert, die die tiefe Geschichte und die internationalen Traditionen des Theaters und der darstellenden Künste in Europa berücksichtigen“, wie es heißt.

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Mit seiner Bestellung verbinde der KHM-Museumsverband das Ziel, das Theatermuseum programmatisch weiterzuentwickeln, sein eigenständiges Profil zu schärfen und es noch stärker in der österreichischen und internationalen Museums- und Theaterlandschaft zu positionieren. Er folgt auf Franz Pichorner, der das Museum seit Sommer 2024 interimistisch geleitet hatte. Seit Sommer 2025 ist das Theatermuseum wegen Umbauarbeiten geschlossen.

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