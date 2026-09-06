Motorisierter Ritt: Am Traktor auf die Kufe!

„Seit 1987 gibt es bei uns das Kufenstechen mit Traktoren. Dafür haben wir schon einige Nachahmer gefunden. Die wichtigste Regel lautet: Es muss ein Oldtimer sein, er darf kein Dach haben. Einer fährt, einer hat den Eisenschlägel“, erklärt Thomas Tscheligi, der Obmann der Dorfgemeinschaft Korpitsch. „Sonst läuft es wie beim Kufenstechen zu Pferd. Nur in den ersten Jahren hatten wir statt einer Kufe einen Kürbis, dann ein Mostfass, das von einer Kette baumelte. Mittlerweile bauen wir die Kufen selbst.“