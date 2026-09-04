Wie wirkt sich das Alter auf das Autofahren aus?

Zittern vor dem Parallelparken, oder zu langsam auf der Bundesstraße unterwegs? Ob 18 oder 80: Am Steuer verhält sich jede Generation anders. Während die einen mit Routine und Gelassenheit unterwegs sind, punkten die anderen mit Reflexen und besserer Aufmerksamkeit. Welchen Einfluss hat das Alter auf das Fahrverhalten?
Eine aktuelle ÖAMTC-Umfrage unter 320 Führerscheinneulingen zeigt: Besonders das Einparken in enge Parklücken sowie das Fahren im dichten Stadtverkehr bereiten jungen Lenkerinnen und Lenkern Kopfzerbrechen. Gleichzeitig sind die Neulinge gerade in der Nähe von Kindern besonders aufmerksam. Fahren junge Menschen also tatsächlich ungestümer und risikofreudiger oder gleichen sie das durch schnellere Reflexe wieder aus? Und wie steht es um ältere Lenkerinnen und Lenker: Profitieren sie von jahrzehntelanger Routine und größerer Gelassenheit hinter dem Steuer, oder machen altersbedingte Einschränkungen das Autofahren zunehmend zur Herausforderung?
Ihre Meinung ist gefragt!
Was fällt Ihnen persönlich beim Autofahren heute leichter oder schwerer als noch vor zehn oder zwanzig Jahren? Sollten ältere Lenkerinnen und Lenker verpflichtende Auffrischungskurse oder Fahrtauglichkeitstests absolvieren? Glauben Sie, brauchen junge Fahrerinnen und Fahrer mehr Praxis bevor sie in den Straßenverkehr eintreten dürfen? Diskutieren Sie mit, wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.