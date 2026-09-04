Wie wirkt sich das Alter auf das Autofahren aus?

Eine aktuelle ÖAMTC-Umfrage unter 320 Führerscheinneulingen zeigt: Besonders das Einparken in enge Parklücken sowie das Fahren im dichten Stadtverkehr bereiten jungen Lenkerinnen und Lenkern Kopfzerbrechen. Gleichzeitig sind die Neulinge gerade in der Nähe von Kindern besonders aufmerksam. Fahren junge Menschen also tatsächlich ungestümer und risikofreudiger oder gleichen sie das durch schnellere Reflexe wieder aus? Und wie steht es um ältere Lenkerinnen und Lenker: Profitieren sie von jahrzehntelanger Routine und größerer Gelassenheit hinter dem Steuer, oder machen altersbedingte Einschränkungen das Autofahren zunehmend zur Herausforderung?