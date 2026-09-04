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Jung- und Altlenker

Wie wirkt sich das Alter auf das Autofahren aus?

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04.09.2026 17:45
Vom Führerscheinneuling bis zum Routinier: Am Steuer tickt jede Generation anders.
Vom Führerscheinneuling bis zum Routinier: Am Steuer tickt jede Generation anders.(Bild: P. Huber)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Zittern vor dem Parallelparken, oder zu langsam auf der Bundesstraße unterwegs? Ob 18 oder 80: Am Steuer verhält sich jede Generation anders. Während die einen mit Routine und Gelassenheit unterwegs sind, punkten die anderen mit Reflexen und besserer Aufmerksamkeit. Welchen Einfluss hat das Alter auf das Fahrverhalten?

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Eine aktuelle ÖAMTC-Umfrage unter 320 Führerscheinneulingen zeigt: Besonders das Einparken in enge Parklücken sowie das Fahren im dichten Stadtverkehr bereiten jungen Lenkerinnen und Lenkern Kopfzerbrechen. Gleichzeitig sind die Neulinge gerade in der Nähe von Kindern besonders aufmerksam. Fahren junge Menschen also tatsächlich ungestümer und risikofreudiger oder gleichen sie das durch schnellere Reflexe wieder aus? Und wie steht es um ältere Lenkerinnen und Lenker: Profitieren sie von jahrzehntelanger Routine und größerer Gelassenheit hinter dem Steuer, oder machen altersbedingte Einschränkungen das Autofahren zunehmend zur Herausforderung?

Ihre Meinung ist gefragt!
Was fällt Ihnen persönlich beim Autofahren heute leichter oder schwerer als noch vor zehn oder zwanzig Jahren? Sollten ältere Lenkerinnen und Lenker verpflichtende Auffrischungskurse oder Fahrtauglichkeitstests absolvieren? Glauben Sie, brauchen junge Fahrerinnen und Fahrer mehr Praxis bevor sie in den Straßenverkehr eintreten dürfen? Diskutieren Sie mit, wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!

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