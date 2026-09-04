Sommerabend mit 31 Grad: Dann wird es kühler

Der Freitagabend fühlt sich in vielen Teilen Österreichs noch einmal richtig sommerlich an. Nach bis zu 31 Grad tagsüber bleibt es lange angenehm warm. In der Nacht wird es dann allerdings deutlich kühler.
Am Abend zeigt sich der Himmel vielerorts nur wenig bewölkt oder klar. Besonders im Osten bleibt es zunächst noch sehr warm, auch in Wien sinken die Temperaturen nur langsam. Im Donauraum und im Osten ist zudem teils lebhafter Westwind dabei.
Am wärmsten im Osten
In der Nacht auf Samstag liegen die Tiefstwerte österreichweit zwischen 14 und 19 Grad. Am wärmsten bleibt es dabei vor allem im Osten, während es in einigen Alpentälern stärker abkühlt.
Am Samstag zieht schließlich eine Kaltfront von Norden über Österreich. Regen und einzelne Gewitter breiten sich im Tagesverlauf aus, im Süden bleibt es zunächst noch sonnig. Die Höchstwerte erreichen nur noch 21 bis 30 Grad. Am wärmsten wird es im Süden.
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