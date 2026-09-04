Welche Köpfe wünschen Sie sich in der Politik?

„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt: Österreich fehle eine Politikerin oder ein Politiker mit Ausstrahlung, mit klarer Linie, jemand, der auch jene erreicht, die sich politisch wo anders verorten. Dies alles verkörpere die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Andere denken bei diesen Qualifikationen vielleicht an Führungsfiguren aus ganz anderen Ländern. Und wieder andere wünschen sich gar keine klassische Politikerin oder keinen klassischen Politiker, sondern jemanden aus Wirtschaft, Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft, der frischen Wind hineinbringt. Österreich hat mit der Expertenregierung unter Brigitte Bierlein jedenfalls bereits vorgezeigt, dass es auch ohne klassische Parteipolitiker geht.