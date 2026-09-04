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Meloni als Vorbild

Welche Köpfe wünschen Sie sich in der Politik?

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04.09.2026 13:00
Giorgia Meloni: Seit heute länger durchgängig im Amt als jeder Regierungschef seit dem Zweiten ...
Giorgia Meloni: Seit heute länger durchgängig im Amt als jeder Regierungschef seit dem Zweiten Weltkrieg.(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Während Giorgia Meloni in Rom gerade Geschichte schreibt, zerlegen sich Österreichs Parteien lieber selbst: Die eigenen Parteifreunde diskutieren offen über die Ablöse von Stocker und Babler. Braucht es auch hierzulande mehr Meloni für mehr Stabilität oder ganz andere Köpfe?

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„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt: Österreich fehle eine Politikerin oder ein Politiker mit Ausstrahlung, mit klarer Linie, jemand, der auch jene erreicht, die sich politisch wo anders verorten. Dies alles verkörpere die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Andere denken bei diesen Qualifikationen vielleicht an Führungsfiguren aus ganz anderen Ländern. Und wieder andere wünschen sich gar keine klassische Politikerin oder keinen klassischen Politiker, sondern jemanden aus Wirtschaft, Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft, der frischen Wind hineinbringt. Österreich hat mit der Expertenregierung unter Brigitte Bierlein jedenfalls bereits vorgezeigt, dass es auch ohne klassische Parteipolitiker geht.

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Ihre Meinung ist gefragt!
Was genau fehlt den aktuellen österreichischen Spitzenpolitikern Ihrer Meinung nach im Vergleich zu einer Giorgia Meloni? Gibt es einen internationalen Politiker oder eine Politikerin, den/die Sie sich als Vorbild für Österreichs Politik wünschen würden? Sollte Österreichs nächste Führungsfigur überhaupt aus der klassischen Politik kommen? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!

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