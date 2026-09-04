Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliches Manöver

Geisterfahrer: Pkw fuhr auf Autobahn rückwärts

Tirol
04.09.2026 17:49
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Gefährliche Szene auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein bislang unbekannter Lenker fuhr am Freitagvormittag auf dem Pannenstreifen rückwärts – und das entgegen der Fahrtrichtung. Erst ein von einem Zeugen veröffentlichtes Video machte den Vorfall bekannt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu einer äußerst ungewöhnlichen und potenziell gefährlichen Situation kam es am Freitag gegen 10 Uhr auf der A12 bei Imst. Auf Höhe der Industriezone lenkte ein bislang Unbekannter seinen Pkw auf dem Pannenstreifen in Fahrtrichtung Innsbruck.

Rückwärts auf Pannenstreifen unterwegs
Doch anstatt weiterzufahren, setzte der Lenker das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen rückwärts entgegen der Fahrtrichtung zurück. „Ziel war offenbar der Autobahnparkplatz Imst Süd“, erklärt die Polizei.

Zeuge filmte Geisterfahrt
Der Vorfall wurde zunächst nicht bei der Polizei angezeigt. Bekannt wurde der Sachverhalt erst, nachdem ein Zeuge die Szene filmte und das Video medial veröffentlicht wurde.

Lesen Sie auch:
Der Biker wurde schwer verletzt.
Mit Heli in Klinik
Biker (64) bei Kollision mit Pkw schwer verletzt
04.09.2026

Polizei bittet um Hinweise
Nun laufen die Ermittlungen. Gesucht wird insbesondere der Lenker beziehungsweise die Lenkerin des Fahrzeuges. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Wagen mit Fahrradträger am Heck gehandelt haben. Hinweise bitte unter 059133/7101-200.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
04.09.2026 17:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
172.774 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
111.862 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
98.101 mal gelesen
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1402 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1386 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1271 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf