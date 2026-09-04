Geisterfahrer: Pkw fuhr auf Autobahn rückwärts

Gefährliche Szene auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein bislang unbekannter Lenker fuhr am Freitagvormittag auf dem Pannenstreifen rückwärts – und das entgegen der Fahrtrichtung. Erst ein von einem Zeugen veröffentlichtes Video machte den Vorfall bekannt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Zu einer äußerst ungewöhnlichen und potenziell gefährlichen Situation kam es am Freitag gegen 10 Uhr auf der A12 bei Imst. Auf Höhe der Industriezone lenkte ein bislang Unbekannter seinen Pkw auf dem Pannenstreifen in Fahrtrichtung Innsbruck.
Rückwärts auf Pannenstreifen unterwegs
Doch anstatt weiterzufahren, setzte der Lenker das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen rückwärts entgegen der Fahrtrichtung zurück. „Ziel war offenbar der Autobahnparkplatz Imst Süd“, erklärt die Polizei.
Zeuge filmte Geisterfahrt
Der Vorfall wurde zunächst nicht bei der Polizei angezeigt. Bekannt wurde der Sachverhalt erst, nachdem ein Zeuge die Szene filmte und das Video medial veröffentlicht wurde.
Polizei bittet um Hinweise
Nun laufen die Ermittlungen. Gesucht wird insbesondere der Lenker beziehungsweise die Lenkerin des Fahrzeuges. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Wagen mit Fahrradträger am Heck gehandelt haben. Hinweise bitte unter 059133/7101-200.
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