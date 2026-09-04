Geisterfahrer: Pkw fuhr auf Autobahn rückwärts

Gefährliche Szene auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein bislang unbekannter Lenker fuhr am Freitagvormittag auf dem Pannenstreifen rückwärts – und das entgegen der Fahrtrichtung. Erst ein von einem Zeugen veröffentlichtes Video machte den Vorfall bekannt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.