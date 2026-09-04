Am Säntis droht ein gewaltiger Felssturz

Weitere Abklärungen

Die Schweizer Behörden haben umgehend reagiert und gefährdete Zonen gesperrt. Davon betroffen sind Abschnitte am Fuß des Berges sowie Bereiche rund um die Schwägalp, etwa eine nahegelegene Kiesgrube. In den kommenden Wochen führt ein Geologiebüro im Auftrag des kantonalen Amts für Raum und Wald weitere Abklärungen durch, um das Risiko genau einzuschätzen. Erst danach fällt die Entscheidung über mögliche zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.