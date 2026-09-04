Ist „Die Odyssee“ schon jetzt auf Oscar-Kurs?

Während die ganze Filmwelt derzeit nach Venedig schaut, scharrt die Award-Saison in Hollywood längst in den Startlöchern. Und auch, wenn die Oscar-Verleihung noch in weiter Ferne liegt, gibt es von renommierten Filmkritikern schon erste Tipps, wer sich im kommenden Jahr den begehrten Goldjungen holen wird. Ganz oben auf der Liste: „Die Odyssee“ von Christopher Nolan.