Ist „Die Odyssee“ schon jetzt auf Oscar-Kurs?

Während die ganze Filmwelt derzeit nach Venedig schaut, scharrt die Award-Saison in Hollywood längst in den Startlöchern. Und auch, wenn die Oscar-Verleihung noch in weiter Ferne liegt, gibt es von renommierten Filmkritikern schon erste Tipps, wer sich im kommenden Jahr den begehrten Goldjungen holen wird. Ganz oben auf der Liste: „Die Odyssee“ von Christopher Nolan.
Geht es nach den Film-Experten vom „Hollywood Reporter“ führt bei den diesjährigen Filmpreisen – allen voran den Academy Awards, die im kommenden Jahr am 14. März verliehen werden – an dem Film-Epos „Die Odyssee“ kein Weg vorbei.
„Odyssee“ war Riesenerfolg
Der Grund liegt auf der Hand: Das Filmepos mit Matt Damon in der Hauptrolle des Odysseus und Stars wie Zendaya, Anne Hathaway oder Tom Holland in weiteren Rollen, war sowohl bei der Kritik als auch kommerziell ein Riesenerfolg, wie der „Hollywood Reporter“ schreibt.
Zwar sei er bei den Mitgliedern der Academy anders als beim Kinopublikum nicht ganz so überschwänglich aufgenommen worden, dass „Die Odyssee“ aber „weltweit von mehr Academy-Mitgliedern gesehen und geschätzt worden“ sei, spräche für die großen Oscar-Erfolgschancen des Blockbusters.
Doch Fans der Oscar-Verleihung wissen es längst: Auch für als Favoriten gehandelte Filme ist die Preisverleihung längst keine „gmahde Wiesn“. Und auch heuer schläft die Konkurrenz nicht, weiß der Filmexperte des „Hollywood Reporters“.
Chancen für Film mit Sandra Hüller?
Und so mischt für ihn auch der Film „Der Astronaut – Project Hail Mary“ mit Ryan Gosling und Sandra Hüller im Rennen für die Favoriten mit. Der Film sei bei Kritik und Publikum gut angekommen und profitiere laut Experte wahrscheinlich davon, „dass er etwas unbeschwerter ist als die meisten Konkurrenten“ ist.
Ebenfalls in den Top-Fünf im Oscar-Rennen seien demnach zwei Cannes-Lieblinge: der Netflix-Streifen „La Bola Negra“ sowie das Drama „Fjord“. Außerdem zähle „The Invite“ mit Olivia Wilde, Penélope Cruz, Seth Rogen und Edward Norton, der beim Sundance Festival gefeiert worden ist, zu den Favoriten im Oscar-Rennen.
Geht es nach dem Experten des „Hollywood Reporters“ könnte der Film „Wilde Horse Nine“ von Martin McDonagh bei der diesjährigen Oscar-Verleihung aber auch einen Überraschungserfolg verbuchen. Immerhin wurden bereits andere Filme des Regisseurs, etwa „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ oder „The Banshees of Inisherin“, von der Academy gefeiert.
Blockbuster als Abräumer?
Aber auch weitere Blockbuster haben laut Branchenblatt durchaus Erfolgschancen – etwa „Toy Story 5“, „Michael“ und „Obsession“.
Wer schlussendlich das Rennen machen wird? Noch ist alles offen. Aber so viel ist schon jetzt fix: Auch im kommenden Jahr wird es wieder spannend, wenn es dann endlich heißt: „And the Oscar goes to ...“.
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