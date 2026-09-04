Jänner-Start von Zukunftsfonds „unmöglich“

Im „Zukunftsdepot“ können Eltern steuerfrei für ihre Kinder Geld anlegen. Eingezahlt werden könne ab der Geburt, Geld soll aus dem Depot aber erst ab dem 18. Geburtstag entnommen werden dürfen. Bis zur Volljährigkeit bleibt es steuerfrei, es fallen weder Kapitalertragssteuer (KESt) noch Kontoführungsgebühren an. Jährlich können bis zu 5000 Euro eingezahlt werden.