Georgina Rodríguez lässt in Venedig BH blitzen

Venedig lockt auch heuer zahlreiche Stars an. Neben George Clooney und seiner Amal sorgten auch schon Stars wie Kenall Jenner, Sydney Sweeney oder Nina Dobrev in und um die Lagunenstadt für Aufsehen. Seit Freitag ist auch Ronaldos frisch angetraute Ehefrau in der Serenissima angekommen – und Georgina sorgte dafür, dass sie auch wirklich niemand übersieht!