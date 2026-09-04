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Luxus-Look in Lagune

Georgina Rodríguez lässt in Venedig BH blitzen

Star-Style
04.09.2026 12:16
Georgina Rodríguez machte den Weg vom Flughafen zum Wassertaxi in Venedig zu ihrem persönlichen ...
Georgina Rodríguez machte den Weg vom Flughafen zum Wassertaxi in Venedig zu ihrem persönlichen Laufsteg – BH-Blitzer inklusive!(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist ihr allererster Auftritt nach der Hochzeit mit Cristiano Ronaldo – und der hat es in sich! Am Freitag landete Georgina Rodríguez in Venedig und ließ nach der Ankunft nicht nur ihren BH blitzen, sondern präsentierte auch einen echten Luxus-Look.

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Venedig lockt auch heuer zahlreiche Stars an. Neben George Clooney und seiner Amal sorgten auch schon Stars wie Kenall Jenner, Sydney Sweeney oder Nina Dobrev in und um die Lagunenstadt für Aufsehen. Seit Freitag ist auch Ronaldos frisch angetraute Ehefrau in der Serenissima angekommen – und Georgina sorgte dafür, dass sie auch wirklich niemand übersieht!

Dieser Blitzer war kein Zufall!
Denn den Weg vom Flughafen zu den Wassertaxis machte die 32-Jährige zu ihrem höchstpersönlichen Laufsteg und ließ dabei kess ihren BH, der perfekt auf die braune Seidenbluse abgestimmt war, blitzen.

Georgina Rodríguez überließ bei ihrem ersten Auftritt nach der Hochzeit mit Cristiano Ronaldo ...
Georgina Rodríguez überließ bei ihrem ersten Auftritt nach der Hochzeit mit Cristiano Ronaldo nichts dem Zufall.(Bild: Viennareport)

Doch das war längst nicht der einzige Hingucker. Denn Georgina kombinierte zur weißen Jeans ihre berühmte, unbezahlbare Himalayan Birkin Bag, die sowohl die Farbe der Hose als auch der Bluse dezent aufnahm.

Georgina ließ es funkeln
Und auch beim Schmuck packte Georgina den Luxus aus: Am Dekolleté und an den Ohren funkelte Diamantschmuck in Blütenform, am linken Ringfinger ihr XXL-Verlobungsring, rechts ein weiterer, breiter Ring. Und am Handgelenk trug das Model selbstverständlich eine goldene Rolex. Der schmale, goldene Ehering ging bei so viel Bling-Bling fast unter.

Eine Birkin-Bag und jede Menge Bling-Bling: Georgina setzte bei der Ankunft in Venedig auf Luxus ...
Eine Birkin-Bag und jede Menge Bling-Bling: Georgina setzte bei der Ankunft in Venedig auf Luxus pur!(Bild: Viennareport)

Nudefarbige High Heels und eine große, schwarze Sonnenbrille rundeten den glamourösen Look der Ronaldo-Gattin ab. 

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