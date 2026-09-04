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Champions League:

Austria muss gegen Bayern, Chelsea und ManCity ran

Champions League
04.09.2026 12:56
Auf die Wiener Austria warten Hammer-Gegner.
Auf die Wiener Austria warten Hammer-Gegner.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Double-Sieger Austria Wien bekommt es bei der Premieren-Teilnahme an der Frauen-Fußball-Champions-League mit ganz schwierigen Aufgaben zu tun. In den Ligaphase-Heimspielen geht es gegen Bayern München, St. Pöltens Quali-Bezwinger Juventus Turin und Inter Mailand, zudem warten Reisen nach England zu Chelsea und Meister Manchester City sowie nach Portugal zu Benfica Lissabon. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Die genauen Spieltermine werden am Samstag fixiert.

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Die Ligaphase startet am 22./23. September, weitere Spieltermine sind 30. September/1. Oktober, 28./29. Oktober, 10./11. November, 18./19. November sowie 16. Dezember. Die besten vier Mannschaften ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Positionen fünf und zwölf kämpfen im Play-off um die restlichen vier Aufstiegstickets.

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