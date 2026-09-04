Austria muss gegen Bayern, Chelsea und ManCity ran

Double-Sieger Austria Wien bekommt es bei der Premieren-Teilnahme an der Frauen-Fußball-Champions-League mit ganz schwierigen Aufgaben zu tun. In den Ligaphase-Heimspielen geht es gegen Bayern München, St. Pöltens Quali-Bezwinger Juventus Turin und Inter Mailand, zudem warten Reisen nach England zu Chelsea und Meister Manchester City sowie nach Portugal zu Benfica Lissabon. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Die genauen Spieltermine werden am Samstag fixiert.