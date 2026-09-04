Österreicher (59) stirbt am Strand von Caorle

Mehrere Notfälle in dieser Sommersaison

Der tragische Vorfall reiht sich in eine zunehmende Zahl schwerer Notfälle zum Ende der Sommersaison an der venezianischen Adriaküste ein. Bereits am 31. August waren zwischen Caorle und Bibione zwei weitere Menschen ums Leben gekommen, nachdem sie während des Badens einen Schwächeanfall erlitten hatten. Mit dem jüngsten Todesfall steigt die Zahl der Todesopfer an den Stränden der venezianischen Küste in diesem Sommer auf insgesamt 13.