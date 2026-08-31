Pensionen mit Aktien sichern: Gute Idee?

Sollte Österreich die Gewinne aus Staatsbeteiligungen in einen Fonds stecken, um künftige Pensionen abzusichern? Ist ein Staatsfonds der richtige Schritt für künftige Generationen oder lenkt die Idee nur von einer echten Pensionsreform ab? Fehlt dieses Geld dann an anderer Stelle im Budget? Wie beurteilen Sie die Idee eines solchen Staatsfonds für unsere Pensionen?