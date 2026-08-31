Pensionen mit Aktien sichern: Gute Idee?

Bundeskanzler Christian Stocker will Gewinne aus Staatsbeteiligungen künftig in einem neuen Fonds anlegen, um die Pensionen abzusichern. Unsere Frage des Tages vom 31. August lautet daher: „Soll der Staat mit Aktiengeschäften die Pensionen sichern?“
Sollte Österreich die Gewinne aus Staatsbeteiligungen in einen Fonds stecken, um künftige Pensionen abzusichern? Ist ein Staatsfonds der richtige Schritt für künftige Generationen oder lenkt die Idee nur von einer echten Pensionsreform ab? Fehlt dieses Geld dann an anderer Stelle im Budget? Wie beurteilen Sie die Idee eines solchen Staatsfonds für unsere Pensionen?
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