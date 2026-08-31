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Frage des Tages

Pensionen mit Aktien sichern: Gute Idee?

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31.08.2026 11:44
Retten Staatsgewinne an der Börse unsere Pensionen?
Retten Staatsgewinne an der Börse unsere Pensionen?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
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Von Community

Bundeskanzler Christian Stocker will Gewinne aus Staatsbeteiligungen künftig in einem neuen Fonds anlegen, um die Pensionen abzusichern. Unsere Frage des Tages vom 31. August lautet daher: „Soll der Staat mit Aktiengeschäften die Pensionen sichern?“

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Sollte Österreich die Gewinne aus Staatsbeteiligungen in einen Fonds stecken, um künftige Pensionen abzusichern? Ist ein Staatsfonds der richtige Schritt für künftige Generationen oder lenkt die Idee nur von einer echten Pensionsreform ab? Fehlt dieses Geld dann an anderer Stelle im Budget? Wie beurteilen Sie die Idee eines solchen Staatsfonds für unsere Pensionen?

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