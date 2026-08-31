Lenz: „Kann die Entscheidung nicht nachvollziehen“

Zeitgenössische Produktionen wie „Monster‘s Paradise“ zu verkaufen ist ja nicht immer ganz leicht.

In Hamburg, wo die Uraufführung war, wurde mir gesagt, es war die bestverkaufte Produktion der neuen Intendanz. Man fördert das Genre Oper mit Subventionen, weil es sich nicht selbst finanziert wie ein Musical oder Taylor Swift. Oper wurde zu allen Zeiten finanziell unterstützt. Solange wir zu dieser Grundvereinbarung stehen, müssen wir unbedingt Werke wie „Monster‘s Paradise“ auch spielen, zumal in Graz, wo Olga Neuwirth herkommt. Wenn wir nur „La Bohème“, „Tosca“ und „Turandot“ spielen, wär‘s ein bisschen langweilig für ein Publikum, das sich mehr als nur eine Oper im Jahr anschauen will.