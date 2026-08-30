AfD-Absolute in Sachsen-Anhalt? Merkel mit Weckruf

„Mehrheit der Menschen wählt nicht die AfD“

Dabei betonte die 72-Jährige, dass die Mehrheit der Menschen nicht die AfD wähle. Es stimme aber, dass die AfD in den neuen Bundesländern im Osten Deutschlands sehr stark sei und auch in den alten Bundesländern stärker geworden sei. Die AfD habe sich zu einem gesamtdeutschen Phänomen entwickelt, sagte Merkel. Etwa habe die Partei auch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Zuwächse gehabt.