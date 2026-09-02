Ländle-Bauern erhalten Geld aus Niederösterreich

Die langanhaltende Trockenheit des vergangenen Sommers hat für viele Landwirte äußerst schwierige Bedingungen geschaffen. Das Futter auf den Weiden wurde knapp, so manch ein Bauer musste seine Tiere sogar notschlachten. Auch auf den heurigen Alpabrieb hat die Trockenheit Einfluss, dieser wird vielerorts früher als üblich über die Bühne gehen. Sowohl der Bund als auch das Land haben den betroffenen Landwirten finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt.