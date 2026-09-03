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Eine verletzte Person

Defektes Kabel löste Wohnungsbrand aus

Vorarlberg
03.09.2026 08:55
Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.
Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein kaputtes Kabel steckte am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in Frastanz (Vorarlberg) eine Couch in Brand. Der Bewohner konnte das Feuer selbstständig eindämmen, musste anschließend aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

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Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Zwischenfall kurz vor 18 Uhr. Der Bewohner reagierte schnell und war in der Lage, das Feuer selbstständig zu löschen.

Die Wohnung wurde stark beschädigt.
Die Wohnung wurde stark beschädigt.(Bild: Mathis Fotografie)

Drei Personen evakuiert
Die alarmierten Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und evakuierte drei Personen aus dem Gebäude. Anschließend führten die Florianijünger Nachlöscharbeiten durch und belüfteten die Wohnung, die durch die starke Verrußung erheblich beschädigt wurde.

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Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Der Besitzer der Wohnung wurde von der Rettung vor Ort erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Feldkirch eingeliefert. 

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