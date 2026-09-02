Dornbirn verpachtet Landwirtschaftsflächen neu

Punkte gibt es bei der Bewerbung vor allem für kurze Anfahrtswege, um unnötigen Verkehr im Ried zu vermeiden. Zudem fließen Kriterien wie Bio-Zertifizierung, Alpwirtschaft, Junglandwirte-Förderung und die Präsenz auf dem Dornbirner Wochenmarkt in die Bewertung ein. Die Verträge verpflichten die Pächter zudem zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung – etwa durch Blühstreifen und reduzierten Düngereinsatz.