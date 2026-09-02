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Landessanitätsdirektorin warf das Handtuch

Vorarlberg
02.09.2026 18:25
Andreas Mischak folgt Tamara Freuis nach.
Andreas Mischak folgt Tamara Freuis nach.(Bild: VLK)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erneuter Wechsel an der Spitze der Abteilung Sanitätsangelegenheiten im Amt der Vorarlberger Landesregierung: Der langjährige Leiter der Gesundheitsabteilung der BH Dornbirn, Andreas Mischak, übernimmt.

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Das Gastspiel der bisherigen interemistischen Landessanitätsdirektorin Dr. Tamara Freuis währte nicht lange. Erst Anfang Juni hatte die Medizinerin (Jahrgang 1978) den Posten von Dr. Wolfgang Grabher übernommen. Ende Juli warf sie wieder das Handtuch und wird nun von Dr. Andreas Mischak abgelöst.

Übergangslösung
Doch auch er wird den Posten nicht lange bekleiden – Grund dafür ist ein Umbau in der Verwaltung: Im Amt der Landesregierung sollen zwei Abteilungen zu einer einzigen Einheit verschmolzen werden. Bis die neue Struktur steht, dient die Übergangslösung als Brücke. Mischak übernimmt das Amt per sofort. Seine Bestellung läuft interimistisch bis maximal Ende 2027.

Ganz ohne Einarbeitungszeit wird Mischak wohl nicht auskommen, auch wenn ihm das Terrain nicht fremd ist: Er war in den vergangenen Jahren bereits zeitweise zur Sanitätsabteilung abkommandiert. Bis Ende September muss der Mediziner allerdings noch zweigleisig fahren: Um die Übergabe abzuwickeln, leitet er vorerst parallel weiter die Gesundheitsabteilung der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.

Erfahrener Mediziner
Vor seinem Eintritt in die Landesverwaltung beendete Mischak im Jahr 1989 erfolgreich sein Medizinstudium an der Universität Wien. 1990 wurde ihm an der Universität Innsbruck das Diplom „Community Health“ übergeben, im Jahr 1993 folgte an der Columbia University New York das Commencement zum Master of Public Health. Seine Grundausbildung als Arzt für Allgemeinmedizin beendete er 1996. Andreas Mischak (Jahrgang 1962) ist verheiratet und lebt in Dornbirn.

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