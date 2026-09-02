Landessanitätsdirektorin warf das Handtuch

Übergangslösung

Doch auch er wird den Posten nicht lange bekleiden – Grund dafür ist ein Umbau in der Verwaltung: Im Amt der Landesregierung sollen zwei Abteilungen zu einer einzigen Einheit verschmolzen werden. Bis die neue Struktur steht, dient die Übergangslösung als Brücke. Mischak übernimmt das Amt per sofort. Seine Bestellung läuft interimistisch bis maximal Ende 2027.