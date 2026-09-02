So unterstützt das aha Vorarlbergs Nachwuchskräfte

So einfach kommt die Karte aufs Smartphone

Die Beantragung der aha Lehrlingscard verläuft vollständig digital und unkompliziert: Nach dem Ausfüllen des Online-Formulars muss ein Porträtfoto sowie ein Lichtbildausweis hochgeladen werden. Anschließend sollten sich die Nutzer über die kostenlose aha Appp anmelden. Nach der Überprüfung durch das aha-Team wird die Karte innerhalb von zwei Arbeitstagen direkt in der App freigeschaltet.