So unterstützt das aha Vorarlbergs Nachwuchskräfte

Mit dem Lehrstart beginnt für viele Jugendliche in Vorarlberg ein neuer Lebensabschnitt. Neben Praxis im Betrieb und Berufsschule werfen Themen wie Arbeitszeit, Probezeit und Lehrvertrag oft Fragen auf. Das Jugendinformationszentrum aha bietet Orientierung – inklusive kostenloser aha Lehrlingscard mit zahlreichen Vorteilen.
Der Start ins Berufsleben bringt viele Veränderungen mit sich. Um von Anfang an den Überblick zu behalten, ist es für Jugendliche besonders wichtig, ihre eigenen Rechte und Pflichten zu kennen. Auf der Homepage des aha finden Lehrlinge alle wichtigen Fakten rund um Ausbildung, Urlaub, Gehalt und rechtliche Grundlagen.
Lehrlingscard als praktischer Begleiter
Ein treuer Begleiter für die gesamte Ausbildungszeit ist die digitale aha Lehrlingscard. Sie ist nicht nur ein offizieller Lehrlingsausweis und Altersnachweis, sondern bringt auch echte Rabatte: Jugendliche bis zum 21. Geburtstag profitieren bei zahlreichen Partnerbetrieben in ganz Vorarlberg von Vergünstigungen.
So einfach kommt die Karte aufs Smartphone
Die Beantragung der aha Lehrlingscard verläuft vollständig digital und unkompliziert: Nach dem Ausfüllen des Online-Formulars muss ein Porträtfoto sowie ein Lichtbildausweis hochgeladen werden. Anschließend sollten sich die Nutzer über die kostenlose aha Appp anmelden. Nach der Überprüfung durch das aha-Team wird die Karte innerhalb von zwei Arbeitstagen direkt in der App freigeschaltet.
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