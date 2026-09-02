Neuer Helikopter für 3 Millionen Euro angeschafft

Das Transport-Unternehmen Wucher in Vorarlberg investiert in seine Flotte und kauft einen fabriksneuen Airbus Helikopter H125. Die Nachfrage nach den Leistungen des Unternehmens steigt kontinuierlich.
Ein nagelneuer Airbus Helikopter H125 wird sich demnächst über Vorarlberger Boden in die Lüfte erheben. Das Unternehmen Wucher stockt seine Flotte auf und investiert dafür rund drei Millionen Euro, wie das Unternehmen informierte. Aus dem Unternehmen heißt es, dass man mit der Investition der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Hubschrauberleistungen im In- und Ausland nachkommen wolle.
Der H125 sei für seine hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bekannt. Gerade bei anspruchsvollen Einsätzen im Gebirge könne der Hubschrauber seine Stärken ausspielen und eigne sich daher besonders für Transport-, Montage- und Spezialflüge.
Mit dem Neuzugang wächst die Wucher-Flotte auf insgesamt 15 Hubschrauber: neun Airbus H125, fünf Airbus H135 und eine Bell 205. Der Firmensitz des Unternehmens ist in Ludesch.
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