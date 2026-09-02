Neuer Helikopter für 3 Millionen Euro angeschafft

Ein nagelneuer Airbus Helikopter H125 wird sich demnächst über Vorarlberger Boden in die Lüfte erheben. Das Unternehmen Wucher stockt seine Flotte auf und investiert dafür rund drei Millionen Euro, wie das Unternehmen informierte. Aus dem Unternehmen heißt es, dass man mit der Investition der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Hubschrauberleistungen im In- und Ausland nachkommen wolle.