Die Entwicklung passt bei Ländle-Kicker Leo Lucic

Dort hatte der Linke Außenverteidiger schon in der vergangenen Saison vereinzelt Einsatzminuten, jetzt aber stand er im neuen Spieljahr in den bisherigen vier Runden der U21 bereits zweimal in der Startformation. „Es läuft gut im Moment und ich werde weiter hart an mir arbeiten“, sagt Lucic, der auch beim Erstliga-Team der St. Gallener beim Testspiel im Oktober 2025 gegen Bellinzona schon ein paar Minuten Profiluft schnuppern durfte, „und ich will mich jetzt mit guten Leistungen weiter beweisen und vielleicht für höhere Aufgaben empfehlen.“