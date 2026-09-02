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Beim FC St. Gallen

Die Entwicklung passt bei Ländle-Kicker Leo Lucic

Vorarlberg
02.09.2026 10:25
Der Lustenauer Leo Lucic spielt seit September 2022 für den FC St. Gallen.
Der Lustenauer Leo Lucic spielt seit September 2022 für den FC St. Gallen.(Bild: Privat)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Vor drei Jahren wechselte der damals 15-jährige Lustenauer Leo Lucic von der Akademie Vorarlberg zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen und entwickelte sich dort stetig weiter. In der neuen Saison stand der Linke Außenverteidiger schon zweimal beim zweiten Team in der Startelf.

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Seit September 2022 kickt der Lustenauer Leo Lucic nun schon in St. Gallen, damals wechselte er von der Akademie Vorarlberg ins Nachbarland. In diesen drei Jahren hat sich der mittlerweile 18-Jährige stetig weiterentwickelt, startete in der U17, kam dann bald frühzeitig in die U19. Und seit dieser Saison läuft der Ländle-Youngster, der auch schon sieben Einsätze für das rot-weiß-rote U18-Nationalteam sammelte, nun bei der zweiten Mannschaft der Espen in der vierten Schweizer Liga auf.

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Dort hatte der Linke Außenverteidiger schon in der vergangenen Saison vereinzelt Einsatzminuten, jetzt aber stand er im neuen Spieljahr in den bisherigen vier Runden der U21 bereits zweimal in der Startformation. „Es läuft gut im Moment und ich werde weiter hart an mir arbeiten“, sagt Lucic, der auch beim Erstliga-Team der St. Gallener beim Testspiel im Oktober 2025 gegen Bellinzona schon ein paar Minuten Profiluft schnuppern durfte, „und ich will mich jetzt mit guten Leistungen weiter beweisen und vielleicht für höhere Aufgaben empfehlen.“

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