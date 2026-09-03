Erst Urlaub, dann Camp in Südamerika für ÖSV-Ass

Die Kürzungen, die der ÖSV in dieser Saison in vielen seiner Sparten vornahm, machte auch vor den Skicrossern nicht halt. Zuletzt sickerte durch, dass die Athleten einen Teil der Kosten für das Trainingslager Chile selbst tragen werden. Ländle-Skicrosserin Sonja Gigler sieht das Thema ziemlich entspannt. „Wir zahlen den Flug, das stimmt. Aber einen Selbstbehalt hatten wir auch schon im vergangenen Jahr, so gesehen macht es also keinen Unterschied. Wichtig ist, dass wir trainieren können“, sagt die Harderin, die mit dem rot-weiß-roten Team am 13. September Richtung Südamerika abheben wird. Die Rückreise ist derzeit am 2. Oktober geplant.