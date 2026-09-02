Frastner Projektbetreiber lädt Interessierte ein

Nun lädt das Unternehmen am 11. September, wenige Tage vor einer von „S.O.S. Walgau“ geplanten Demonstration gegen das Projekt, zum Info-Nachmittag. Wie soll die Anlage funktionieren und welche Brennstoffe werden eingesetzt? Welche Auswirkungen sind auf Verkehr, Lärm, Umwelt und Gesundheit zu erwarten? Und welche Perspektiven könnte das Projekt für eine zukünftige Nahwärmeversorgung in der Region eröffnen? Fragen wie diese wollen die Unternehmensverantwortlichen den Besuchern und Besucherinnen beantworten, heißt es von Rondo Ganahl. Zu diesem Zweck sollen an mehreren thematischen Informationsständen die verschiedenen Aspekte des Projekts anhand von Plänen, Visualisierungen und Zahlen „möglichst verständlich dargestellt“ werden. Projektverantwortliche, Planer und Fachgutachter „stehen für persönliche Gespräche und Rückfragen zur Verfügung.“