Auf ins Abenteuer: „Die Anspannung steigt“

100.000 Euro wollen Jojo und Sammy mit der „Spätzletour“ für ein Bildungsprojekt in Senegal sammeln. Alle Spendeneinnahmen fließen zu 100 Prozent in das Projekt.

Spendenkonto:

WISSEN MACHT STARK – Schulförderung

IBAN: AT95 2060 2000 0068 9646

BIC: DOSPAT2DXXX

Verwendungszweck: Spätzletour

Ausführliche Informationen gibt es auf Spaetzletour.at