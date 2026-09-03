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Spätzletour

Auf ins Abenteuer: „Die Anspannung steigt“

Vorarlberg
03.09.2026 12:00
Am kommenden Sonntag, dem 6. September, radeln Jojo und Sammy von Vorarlberg aus Richtung ...
Am kommenden Sonntag, dem 6. September, radeln Jojo und Sammy von Vorarlberg aus Richtung Indien. Unterwegs kochen die beiden in jedem Land Kässpätzle.(Bild: Harald Küng)
Porträt von Harald Küng
Von Harald Küng

Nur noch wenige Tage, dann brechen die Vorarlberger Jojo Lins und Sammy Summer (beide 24) mit dem Fahrrad für den guten Zweck zur „Spätzletour“ nach Indien auf. Ärzte und Mamas haben grünes Licht gegeben – es kann losgehen! 

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„Die Anspannung steigt, aber die Vorfreude ist groß“, verrät Jojo wenige Tage vor dem Start der beiden in ihr bisher wohl größtes Abenteuer. Bislang laufe alles nach Plan: „Das nimmt schon viel Druck weg.“ Ein paar Kleinigkeiten gebe es noch zu erledigen – hier noch einen Spanngurt besorgen, dort noch ein Antibiotikum holen – aber im Großen und Ganzen sind die beiden bereit für ihre „Spätzletour“.

Ein Projekt, das alle begeistert
Dass ihr Vorhaben bereits im Vorfeld so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, sei eine zusätzliche Motivation. „Man spürt die Unterstützung der Leute, das pusht brutal“, sagt Jojo: „Einerseits merken wir nun: Jetzt geht es los. Andererseits freuen wir uns über all die Leute, die partizipieren, uns unterstützen und mit uns ins Gespräch kommen.“

Was Sammy besonders an dem Projekt gefällt: „Jeder findet dabei etwas, das ihn begeistert. Die einen interessieren sich fürs Radfahren, andere fürs Reisen oder für Entwicklungshilfe. Und manche vielleicht einfach nur für Kässpätzle. Und so kommt man mit allen ins Gespräch.

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Die einen interessieren sich fürs Radfahren, andere fürs Reisen oder für Entwicklungshilfe. Und manche für Kässpätzle. Und so kommt man mit allen ins Gespräch.

Sammy freut sich über die Unterstützung und das Interesse an der „Spätzletour“

Und apropos Unterstützer: Mittlerweile haben die beiden Oberländer auch eigenes Merchandise an den Start gebracht, darunter coole T-Shirts und Hoodies, gebrandet mit Fahrrad und Spätzletopf. Erhältlich ist der Merch über den „Spätzletour“-Instagram-Kanal und bald auch auf der "Spätzletour"-Website.

Reise wird selbstfinanziert, Spenden fließen in Bildungsprojekt
Ihre rund 15.000 Kilometer weite Radreise von den Alpen bis ins Himalaya-Gebirge finanzieren Jojo und Sammy vollständig aus eigener Tasche. „Während unseres Studiums hatten wir teilweise drei Jobs gleichzeitig, um das Geld zusammenzubekommen“, betont Sammy.

Sämtliche Spenden fließen hingegen direkt in ein Bildungsprojekt im Senegal. Aktuell stehen die beiden bereits bei rund 15.000 Euro. „Und wir haben auch schon Zusagen für weitere Spenden. Dafür, dass wir noch nicht einmal losgefahren sind, haben wir doch schon einiges zusammen“, freut sich Jojo.

Spendenaktion

100.000 Euro wollen Jojo und Sammy mit der „Spätzletour“ für ein Bildungsprojekt in Senegal sammeln. Alle Spendeneinnahmen fließen zu 100 Prozent in das Projekt. 

Spendenkonto:
WISSEN MACHT STARK – Schulförderung
IBAN: AT95 2060 2000 0068 9646
BIC: DOSPAT2DXXX

Verwendungszweck: Spätzletour

Ausführliche Informationen gibt es auf Spaetzletour.at

Tipps von einer Kässpätzle-Legende
Wie berichtet, planen Jojo und Sammy, in jedem Land, durch das sie radeln, Kässpätzle mit lokalen Zutaten zu kochen. Damit dabei auch sicher nichts schief geht, erhielten die beiden ganz besondere Unterstützung: Helga Tschabrun, laut Jojo eine „lokale Legende, was Kässpätzle betrifft“, lud die beiden zum Kochkurs auf die Alpe Gaudenza ein. 42 Jahre lang kochte sie hier Kässpätzle und teilte nun ihr Geheimnis mit den beiden Radreisenden: „Schlampiger Teig“, lacht Sammy. „Nicht komplett durchrühren, sodass man noch etwas Mehl und Ei sieht. Dann lässt es sich leichter spätzeln.“

Der Abschied rückt näher
Sich von ihren Liebsten zu verabschieden, drückt die Vorfreude selbstverständlich ein bisschen: „Ich bin wirklich froh, wenn es losgeht“, sagt Jojo und fügt hinzu: „Die letzten zwei Wochen waren wirklich nicht leicht, mit dem Abschied und allem. Aktuell gibt es noch viele Tränen, es ist sehr emotional.“

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Die letzten zwei Wochen waren wirklich nicht leicht, mit dem Abschied und allem. Aktuell gibt es noch viele Tränen, es ist sehr emotional.

Jojo über den Abschied von Familie und Freunden

Sammy erlebt den Abschied schrittweise: „Meine Schwester ist gerade im Pfadilager, meine Eltern sind auch unterwegs. Dann natürlich der Abschied von meiner Freundin. Das ist schon alles nicht so leicht.“

„Good Bye“ mit Kaiserwetter und Kässpätzle 
Dennoch: Jojo und Sammy richten ihren Blick nach vorne – erste Etappe: Das Abschiedsevent am kommenden Sonntag. Für ihre Abreise am 6. September  sind strahlender Sonnenschein und 27 Grad angesagt. Echtes Kaiserwetter! Der Frastner Dorfplatz wird gesperrt, für die Besucher gibt es – natürlich – Kässpätzle. Und zwar nach Helgas Rezept!

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Um 12 Uhr mittags steigen Jojo und Sammy schließlich aufs Bike, blicken ein letztes Mal zurück und dann geht es wirklich los – das größte Abenteuer ihres Lebens.

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