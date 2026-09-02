Carpo: Pleitegeier ergreift Muttergesellschaft

Für Gläubiger läuft ab sofort die Frist zur Forderungsanmeldung. Diese können bis zum 2. November 2026 über den KSV1870 beim Gericht eingereicht werden. Praktisch für Betroffene: Durch die Haftungsstruktur können auch Gläubiger der bereits insolventen KG ihre Forderungen im nun eröffneten Verfahren der GmbH geltend machen. Die gerichtliche Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 16. November 2026 am Landesgericht Feldkirch anberaumt.