„Sarah kocht“: Im Wald kann man’s einfach

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. In dieser Ausgabe stellten sie die Frage: Was bitte ist ein urbanes, regionales Crossover? Die Antwort fanden sie bei Sarah Brückner im „Posthus“ in Egg.
Haubenküchen gibt’s im Ländle ja so manche. Doch es stellt sich immerzu die Frage: Welche zahlen sich wirklich aus? Dafür gibt es uns. Dieses Mal haben wir ein ganz besonderes Schmankerl entdeckt: Im Zentrum von Egg im Bregenzerwald steht das innen wie außen sehr gelungene Posthaus.
Modern und einladend
Modernes Design, warme Materialien und ein zuvorkommender und kompetenter Service heißen den Gast willkommen. „Sarah kocht“ beschreibt sich selbst als „urban regionales Crossover“. Was das bedeutet? Vitello Tonnato, Wassermelonen-Carpaccio, Tagliata vom heimischen Rind und hausgemachtes Sauerteigbrot zum Beispiel.
Das Vitello punktet nicht nur optisch, auch geschmacklich darf man hier ganz selbstbewusst von Haubenküche sprechen. Säure, Salzgehalt und Würze passen „on point“. Zur Hauptspeise gibt es Vegetarisch: Kräuterseitling mit Kartoffelschaum und Panko-Chili-Brösel. Was für ein Spiel der Texturen, Hut ab.
Das Dessert – ein Genuss!
Unser Favorit des Abends ist jedoch – und das gab’s noch nie – das Dessert! Ein Lemon Blondie mit hausgemachtem Popcorn-Eis und karamellisiertem Popcorn.
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Sarah Kocht, Posthus, Egg
Summa summarum kann man mit gutem Gewissen sagen, dass der Bregenzerwald mit „Sarah kocht“ um ein kulinarisches Highlight reicher ist.
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