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„Oanen in dr Krone“

„Sarah kocht“: Im Wald kann man’s einfach

Vorarlberg
03.09.2026 10:25
Sieht nicht nur gut aus, ist es auch.
Sieht nicht nur gut aus, ist es auch.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. In dieser Ausgabe stellten sie die Frage: Was bitte ist ein urbanes, regionales Crossover? Die Antwort fanden sie bei Sarah Brückner im „Posthus“ in Egg. 

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Haubenküchen gibt’s im Ländle ja so manche. Doch es stellt sich immerzu die Frage: Welche zahlen sich wirklich aus? Dafür gibt es uns. Dieses Mal haben wir ein ganz besonderes Schmankerl entdeckt: Im Zentrum von Egg im Bregenzerwald steht das innen wie außen sehr gelungene Posthaus.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Modern und einladend
Modernes Design, warme Materialien und ein zuvorkommender und kompetenter Service heißen den Gast willkommen. „Sarah kocht“ beschreibt sich selbst als „urban regionales Crossover“. Was das bedeutet? Vitello Tonnato, Wassermelonen-Carpaccio, Tagliata vom heimischen Rind und hausgemachtes Sauerteigbrot zum Beispiel.

Die Speisen sind sowohl optisch wie auch geschmacklich ein Hochgenuss.
Die Speisen sind sowohl optisch wie auch geschmacklich ein Hochgenuss.(Bild: huppmann bros.)
Ein echtes Highlight: das Dessert.
Ein echtes Highlight: das Dessert.(Bild: huppmann bros.)

Das Vitello punktet nicht nur optisch, auch geschmacklich darf man hier ganz selbstbewusst von Haubenküche sprechen. Säure, Salzgehalt und Würze passen „on point“. Zur Hauptspeise gibt es Vegetarisch: Kräuterseitling mit Kartoffelschaum und Panko-Chili-Brösel. Was für ein Spiel der Texturen, Hut ab.

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Das Dessert – ein Genuss!
Unser Favorit des Abends ist jedoch – und das gab’s noch nie – das Dessert! Ein Lemon Blondie mit hausgemachtem Popcorn-Eis und karamellisiertem Popcorn.

Unsere Bewertung

Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Sarah Kocht, Posthus, Egg

Summa summarum kann man mit gutem Gewissen sagen, dass der Bregenzerwald mit „Sarah kocht“ um ein kulinarisches Highlight reicher ist.

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