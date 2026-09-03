Konkurs über Trockenbau-Unternehmen eröffnet

Masseverwalterin bestellt

Nach ersten Angaben belaufen sich die Verbindlichkeiten der Schuldnerin auf rund 130.000 Euro. Zu den genauen Ursachen des finanziellen Niedergangs liegen dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) aktuell noch keine Informationen vor. Die Hintergründe sollen nun in Zusammenarbeit mit der gerichtlich bestellten Masseverwalterin, der Dornbirner Rechtsanwältin Nuschine Messner, ermittelt werden. Messner muss zudem kurzfristig darüber entscheiden, ob der Gewerbebetrieb fortgeführt werden kann oder liquidiert werden muss.