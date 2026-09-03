Dieser Landbus gibt in Vorarlberg den Takt an

Wenn wir die Effizienz im Verkehrssystem erhöhen, dann reduzieren wir die Staus auf den Straßen, den Spritverbrauch und damit die Spritkosten und verbessern die Luftqualität und die Umweltbilanz“, begründete Michael Schwendinger die Vergabe des Preises an den Landbus Unterland. Nicht nur fährt der Bus alle zehn Minuten, auch die Fahrtzeit wurde verkürzt. Das Angebot kommt gut an: Täglich sind nun im Schnitt 3000 Fahrgäste mehr mit den Bussen unterwegs als zuvor. Bereits 67 Prozent der vom Landbus Unterland eingesetzten Fahrzeuge sind elektrisch betrieben, leise und abgasfrei. Bis zum Jahr 2028 soll der Anteil auf 80 Prozent erhöht werden.