Dieser Landbus gibt in Vorarlberg den Takt an

Der Verkehrsclub Österreich hat seine jährlichen Mobilitätspreise vergeben. Zum Beispiel an den Landbus Unterland für seine 10-Minuten-Taktung. Aber auch Egg und Hittisau und 100 Räder haben jeweils einen Preis eingeheimst.
Wenn wir die Effizienz im Verkehrssystem erhöhen, dann reduzieren wir die Staus auf den Straßen, den Spritverbrauch und damit die Spritkosten und verbessern die Luftqualität und die Umweltbilanz“, begründete Michael Schwendinger die Vergabe des Preises an den Landbus Unterland. Nicht nur fährt der Bus alle zehn Minuten, auch die Fahrtzeit wurde verkürzt. Das Angebot kommt gut an: Täglich sind nun im Schnitt 3000 Fahrgäste mehr mit den Bussen unterwegs als zuvor. Bereits 67 Prozent der vom Landbus Unterland eingesetzten Fahrzeuge sind elektrisch betrieben, leise und abgasfrei. Bis zum Jahr 2028 soll der Anteil auf 80 Prozent erhöht werden.
Ausgezeichnet wurde auch der verkehrsberuhigte Dorfplatz von Egg: Dieser wurde durch Bäume und Begrünung klimafit gestaltet. Die drei im Zentrum zusammenlaufenden Landesstraßen L26, L29 und L200 wurden zu Tempo-30-Zonen, wodurch die Verkehrssicherheit erhöht und die Lärmbelastung reduziert wurde. Der Dorfplatz war früher ein Parkplatz für Autos, heute ist er nach der Umgestaltung ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung.
Und auch Vorarlbergs erstes Leihradsystem hat einen Preis abgeräumt: 100 Drahtesel stehen an bald 26 Stationen bereit. Umgesetzt wurde das Angebot in Kooperation von Stadt und lokaler Wirtschaft. Das Leihradsystem ist in das bestehende Mobilitätssystem VMOBIL eingegliedert. Wer ein Klimaticket hat, erhält einen um 30 Prozent ermäßigten Tarif.
Von temporär zu dauerhaft
Mit einem Sonderpreis wurde zudem der Dorfplatz Hittisau bedacht. Dieser wurde bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet – damals allerdings noch als Pop-Up-Projekt. Nun aber wurde aus einer temporären Maßnahme ein dauerhaft neugestalteter Platz. Der bisher als Parkplatz genutzte Dorfplatz wurde auf einer Fläche von rund 570 Quadratmetern entsiegelt und mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen zu einem echten Aufenthaltsort umgestaltet.
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