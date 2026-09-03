Dornbirner Waldbad Enz schließt bald die Tore

Ein heißer Sommer geht im Waldbad Enz seinem Finale entgegen. Bis einschließlich Sonntag, dem 6. September, können Badegäste noch einmal die warme Jahreszeit im Freien ausklingen lassen, bevor die Anlage ab Montag ihre Pforten für die Winterpause schließt.
Zu Beginn des Septembers blickt das Team des Waldbads Enz auf eine durchwegs erfolgreiche Saison zurück. Zahlreiche Besucher nutzten in den vergangenen Monaten das Ambiente, um im Freien ihre Bahnen zu ziehen, ins kühle Nass zu springen und unbeschwerte Stunden unter der Sonne zu verbringen. Am kommenden Wochenende bietet sich in dieser Saison die allerletzte Gelegenheit, das Freibad zu besuchen.
Einwinterungsarbeiten beginnen
Ab Montag, dem 7. September, bleiben die Tore des Waldbads geschlossen. Direkt nach der Schließung beginnen auf dem gesamten Areal die umfassenden Einwinterungsarbeiten. Wasserratten und Erholungssuchende müssen jedoch auch während der kälteren Monate nicht auf ihr Badevergnügen verzichten. Das stadtbad Dornbirn übernimmt nahtlos und bietet ein Aternativprogramm für die gesamte Wintersaison.
Neben verschiedenen Schwimmbecken für Sport und Freizeit stehen Besuchern dort auch ein Sauna- und Massageangebot zur Verfügung. Besonders die beliebten Frühschwimmertage an jedem Dienstag und Donnerstag, an denen das stadtbad bereits ab 7 Uhr morgens öffnet, erfreuen sich wachsender Beliebtheit.
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