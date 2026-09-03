Dornbirner Waldbad Enz schließt bald die Tore

Zu Beginn des Septembers blickt das Team des Waldbads Enz auf eine durchwegs erfolgreiche Saison zurück. Zahlreiche Besucher nutzten in den vergangenen Monaten das Ambiente, um im Freien ihre Bahnen zu ziehen, ins kühle Nass zu springen und unbeschwerte Stunden unter der Sonne zu verbringen. Am kommenden Wochenende bietet sich in dieser Saison die allerletzte Gelegenheit, das Freibad zu besuchen.