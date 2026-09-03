Rüscher fordert zehn neue Versorgungszentren

Auch ÖGK und Ärztekammer sind gefragt

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher reagierte prompt auf die Töne aus der Sozialversicherung. In einer Presseaussendung pochte sie auf die Zuständigkeiten der Selbstverwaltung. Das Land fungiere bei solchen Einrichtungen primär als Fördergeber. Was die konkrete Zahl angeht, wünscht sich Rüscher für die laufende Periode die Errichtung von zehn neuen Primärversorgungseinheiten. In der Pflicht sieht sie dabei vor allem ÖGK und Ärztekammer. „Wer mehr Zentren fordert, muss auch die entsprechenden Entscheidungen vorbereiten und ermöglichen“, stellte sie klar. Dazu gehören zusätzliche Ärztestellen sowie geklärte Zahlungsflüsse mit der Ärztekammer.