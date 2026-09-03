Rüscher fordert zehn neue Versorgungszentren

Nach Kritik an fehlenden konkreten Zahlen zum Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung geht Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher in die Offensive. Sie spricht sich für die Errichtung von zehn neuen Primärversorgungseinheiten in der laufenden Periode aus, nimmt dafür jedoch ÖGK und Ärztekammer in die Pflicht.
Beim Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung ist Vorarlberg zuletzt unter Druck geraten. ÖGK-Obmann Andreas Huss und die Vorarlberger AK-Vizepräsidentin Manuela Auer bemängelten unlängst das Fehlen konkreter Zahlen im regionalen Strukturplan – die „Krone“ berichtete. Die Primärversorgungszentren bündeln Hausärzte, Pflegekräfte und Therapeuten unter einem Dach. Das soll Spitäler entlasten und Wartezeiten für Patienten verkürzen.
Auch ÖGK und Ärztekammer sind gefragt
Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher reagierte prompt auf die Töne aus der Sozialversicherung. In einer Presseaussendung pochte sie auf die Zuständigkeiten der Selbstverwaltung. Das Land fungiere bei solchen Einrichtungen primär als Fördergeber. Was die konkrete Zahl angeht, wünscht sich Rüscher für die laufende Periode die Errichtung von zehn neuen Primärversorgungseinheiten. In der Pflicht sieht sie dabei vor allem ÖGK und Ärztekammer. „Wer mehr Zentren fordert, muss auch die entsprechenden Entscheidungen vorbereiten und ermöglichen“, stellte sie klar. Dazu gehören zusätzliche Ärztestellen sowie geklärte Zahlungsflüsse mit der Ärztekammer.
Nach den Querelen scheint der Ausbau der Primärversorgungseinheiten nun aber langsam auf Schiene zu kommen: Die Sozialversicherung hat bereits positiv reagiert. Jetzt werden die entsprechenden Beschlüsse vorbereitet, um die hausärztliche Versorgung in Vorarlberg abzusichern.
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