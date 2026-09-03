Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit um Arztpraxen

Rüscher fordert zehn neue Versorgungszentren

Vorarlberg
03.09.2026 17:20
Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.
Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach Kritik an fehlenden konkreten Zahlen zum Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung geht Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher in die Offensive. Sie spricht sich für die Errichtung von zehn neuen Primärversorgungseinheiten in der laufenden Periode aus, nimmt dafür jedoch ÖGK und Ärztekammer in die Pflicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beim Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung ist Vorarlberg zuletzt unter Druck geraten. ÖGK-Obmann Andreas Huss und die Vorarlberger AK-Vizepräsidentin Manuela Auer bemängelten unlängst das Fehlen konkreter Zahlen im regionalen Strukturplan – die „Krone“ berichtete. Die Primärversorgungszentren bündeln Hausärzte, Pflegekräfte und Therapeuten unter einem Dach. Das soll Spitäler entlasten und Wartezeiten für Patienten verkürzen.

Auch ÖGK und Ärztekammer sind gefragt
Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher reagierte prompt auf die Töne aus der Sozialversicherung. In einer Presseaussendung pochte sie auf die Zuständigkeiten der Selbstverwaltung. Das Land fungiere bei solchen Einrichtungen primär als Fördergeber. Was die konkrete Zahl angeht, wünscht sich Rüscher für die laufende Periode die Errichtung von zehn neuen Primärversorgungseinheiten. In der Pflicht sieht sie dabei vor allem ÖGK und Ärztekammer. „Wer mehr Zentren fordert, muss auch die entsprechenden Entscheidungen vorbereiten und ermöglichen“, stellte sie klar. Dazu gehören zusätzliche Ärztestellen sowie geklärte Zahlungsflüsse mit der Ärztekammer.

Nach den Querelen scheint der Ausbau der Primärversorgungseinheiten nun aber langsam auf Schiene zu kommen: Die Sozialversicherung hat bereits positiv reagiert. Jetzt werden die entsprechenden Beschlüsse vorbereitet, um die hausärztliche Versorgung in Vorarlberg abzusichern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.09.2026 17:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 23°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
14° / 27°
Symbol wolkig
Dornbirn
17° / 26°
Symbol wolkig
Feldkirch
15° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
167.612 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
157.074 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
114.433 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2094 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1622 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1400 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Mehr Vorarlberg
Ausgezeichnet
Dieser Landbus gibt in Vorarlberg den Takt an
Streit um Arztpraxen
Rüscher fordert zehn neue Versorgungszentren
19-jähriger Gambier
Lustenau leiht Stürmer Conateh von Grasshoppers!
Ländle-Wirtschaft
Zumtobel ist zurück in der Gewinnzone
Saisonende
Dornbirner Waldbad Enz schließt bald die Tore
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf