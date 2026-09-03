Zumtobel ist zurück in der Gewinnzone

Gebäudesanierung als Anschieber

Im Konzern steht zudem eine geordnete Nachfolge an: Heiner Lang ist seit 1. September Vorstandsmitglied und übernimmt zum 1. Oktober den Vorstandsvorsitz von Felder. Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten sich die Verantwortlichen weiterhin einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 3 und 5 Prozent. Die Zumtobel Group gehe weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld mit einer verhaltenen Konjunkturentwicklung in wesentlichen europäischen Absatzmärkten und einer anhaltend schwachen Baukonjunktur aus, heißt es aus dem Unternehmen. Attraktive mittelfristige Wachstumschancen würden hingegen von regulatorischen Initiativen zur Energieeffizienz und Gebäudesanierung kommen.