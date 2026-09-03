Leichtes Minus bei Suiziden in Vorarlberg

Im Jahr 2025 wurden im Ländle 60 Suizide registriert, das sind vier Fälle weniger als im Vorjahr. Der jüngste Suizidbericht des aks liefert damit zwar positive Signale, der Psychologe Albert Lingg mahnt jedoch weiterhin zur Wachsamkeit. Die schwindende Tabuisierung mentaler Krisen zeige Wirkung. „Betroffene sind durch die Enttabuisierung in ihrer Verzweiflung nicht mehr so häufig allein gelassen und mehr Mitmenschen über Warnsignale aufgeklärt“, meint er. Gleichzeitig blickt der ehemalige Primararzt mit Sorge auf rechtliche Änderungen: Die Freigabe der Beihilfe zum Suizid in Österreich dürfe zu keinem Dammbruch wie in anderen Ländern führen, da dies die Suizidprophylaxe insgesamt noch schwerer mache.