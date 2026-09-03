Kiewer Geheimdienste beschießen sich gegenseitig

Laut dem Korps wurde Kaplunov am Dienstag „von Unbekannten im Innenhof seines Hauses“ entführt. Am Mittwoch, noch bevor die Schießerei bekannt wird, erklärte der SBU, gemeinsam mit dem HUR sei es gelungen, einen aus Moskau gesteuerten Anschlag auf den russischen Oppositionellen zu verhindern. Diese Darstellung wies der Anwalt von Kaplunov aber zurück. Er bezeichnete die Entführung als „außergerichtliche Inhaftierung“, die der SBU zu rechtfertigen versuche.