Als Achttausender noch echte Abenteuer waren!

Vor 49 Jahren schrieb der Saalfeldener Peter Wörgötter am Lhotse Alpingeschichte. Gemeinsam mit seinem Bruder Wastl und zwei weiteren Österreichern gelang ihm 1977 die zweite Besteigung des 8516 Meter hohen Achttausenders an der Grenze zwischen Nepal und China. Später folgten vier weitere Achttausender – darunter die weltweit erste Skiabfahrt von einem Achttausender. Heute, mit 84 Jahren, erinnert sich Wörgötter im „Bergkrone“-Gespräch an eine Zeit, als Expeditionen im Himalaya noch echte Reisen ins Ungewisse waren.