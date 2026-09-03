Als Achttausender noch echte Abenteuer waren!

Vor 49 Jahren schrieb der Saalfeldener Peter Wörgötter am Lhotse Alpingeschichte. Gemeinsam mit seinem Bruder Wastl und zwei weiteren Österreichern gelang ihm 1977 die zweite Besteigung des 8516 Meter hohen Achttausenders an der Grenze zwischen Nepal und China. Später folgten vier weitere Achttausender – darunter die weltweit erste Skiabfahrt von einem Achttausender. Heute, mit 84 Jahren, erinnert sich Wörgötter im „Bergkrone“-Gespräch an eine Zeit, als Expeditionen im Himalaya noch echte Reisen ins Ungewisse waren.
Wir sind am Huggenberg. Unter uns liegt Saalfelden, gegenüber die hellen Felsmauern des Steinernen Meeres. Peter Wörgötter geht mit ruhigem Schritt, neben ihm seine Frau Eva. Wer ihm hier begegnet, würde kaum vermuten, dass dieser 84-Jährige zu den erfolgreichsten Höhenbergsteigern Österreichs zählt.
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