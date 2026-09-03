ÖSV-Asse gegen Karl: „Werte sind nicht zeitgemäß!“

Nach den Olympischen Spielen im vergangenen Februar hatte Benjamin Karl seinen Rücktritt erklärt. Am Dienstag die große Wende. Österreichs erfolgreichster Alpin-Snowboarder aller Zeiten kehrt zurück auf die Piste. Der Abstecher in den Radsport verlief nicht wie gewünscht – weshalb der 40-Jährige seine Karriere auf dem „Brettl“ fortsetzt.