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Drama am Schwedenplatz

57-Jähriger wird von U-Bahn erfasst und stirbt

Wien
02.09.2026 10:45
Dienstagabend wurde ein 57-jähriger Mann von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und tödlich ...
Dienstagabend wurde ein 57-jähriger Mann von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und tödlich verletzt.(Bild: Zwefo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu einem tödlichen Unfall ist es am späten Dienstagabend am Wiener Schwedenplatz gekommen. Ein 57-Jähriger wurde von einer einfahrenden U-Bahn erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

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Der Mann soll laut Polizei gegen 22.55 Uhr am Bahnsteig zunächst getorkelt sein. Als die U-Bahn in die Station einfuhr, soll sich der 57-Jährige gebückt haben und dabei am Kopf von der Garnitur erfasst worden sein.

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