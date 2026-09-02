57-Jähriger wird von U-Bahn erfasst und stirbt

Zu einem tödlichen Unfall ist es am späten Dienstagabend am Wiener Schwedenplatz gekommen. Ein 57-Jähriger wurde von einer einfahrenden U-Bahn erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Mann soll laut Polizei gegen 22.55 Uhr am Bahnsteig zunächst getorkelt sein. Als die U-Bahn in die Station einfuhr, soll sich der 57-Jährige gebückt haben und dabei am Kopf von der Garnitur erfasst worden sein.
Ermittlungen laufen
Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.
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